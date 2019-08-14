2019-08-14T17:30:49+03:00
Общество

В автобусах Сыктывкара ввели оплату проезда с помощью брелоков

Лимитированный тираж подвесок, заменяющих транспортные карты, выпустили к 98-летию Коми
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Приобрести брелок, заменяющий транспортную карту, можно за 150 рублнйПриобрести брелок, заменяющий транспортную карту, можно за 150 рублнйФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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ООО «Сыктывкарское автотранспортное предприятие №1» подготовило праздничный тираж транспортных брелоков. Их выпуск приурочен к 98-летию со Дня образования Республики Коми.

Транспортный брелок технологически является полным аналогом уже знакомой сыктывкарцам транспортной карты. Брелок защищен от влаги и механических повреждений, а его покрытие антибактериально и гипоаллергенно. Лицевая сторона лимитированной партии из 980 штук украшена изображением морошки и текстом о праздничной дате.

Продажа лимитированного тиража стартует 22 августа в кассах компании «Комиавтотранс» на железнодорожном и автовокзале Сыктывкара, а также в "Гостином дворе" Эжвинского района. Цена брелока составит 150 рублей, а баланс на нем - 30 рублей. По мере расходования денежных средств баланс брелока необходимо пополнять. Это можно сделать через банкоматную и филиальную сеть Сбербанка, а также через сервис Сбербанк-онлайн. Контролировать расходы помогает мобильное приложение (доступно в App Store и Google Play).

Транспортный брелок украшен изображением морошки и информацией о праздничной дате

Транспортный брелок украшен изображением морошки и информацией о праздничной дате

Напомним, с помощью транспортного брелока можно оплатить проезд на сыктывкарских автобусных маршрутах №№1, 3, 15, 18, 19, 33, 38, 46, 54. При этом покупка билета в одно касание для пассажиров не только удобна, но и еще выгодна. Стоимость проезда на городских маршрутах при оплате транспортной картой уменьшается на один рубль, а на маршрутах №125, 127, 128 - на два рубля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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