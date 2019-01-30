2019-01-30T15:47:10+03:00
Общество

Безналичная оплата проезда появится на трех пригородных маршрутах Сыктывкара

К маю 2019 года валидаторы появятся на всех пригородных маршрутах САТП №1
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1 февраля к проекту «Билет в одно касание», которое осуществляет «Сыктывкарское автотранспортное предприятие №1», присоединятся три пригородных маршрута.

Эти автобусные рейсы, которые связывают столицу Коми с поселками Нювчим, Гарья и Да-Дор. На всех маршрутах автобусов №107 «Сыктывкар — Нювчим», №112 «Сыктывкар — Гарья», №114 «Сыктывкар — Палевицы — Дань-Дор» пассажиры смогут оплачивать проезд безналичным способом. Стоимость проезда на каждом из маршрутов зависит от тарифной сетке. Скидка при оплате транспортной или бесконтактной банковской картой не предусмотрена.

- В октябре прошлого года пассажиры столицы Коми ежедневно совершали 6000 оплат картами и гаджетами на наших автобусах. Это позволило войти Сыктывкару в топ-5 городов по доле безналичной оплаты на транспорте. К концу года цифра увеличилась до рекордного значения в 14 000 транзакций, - сообщил и.о. директора САТП №1 Дмитрий Чепурнов.

Автотранспортное предприятие проанализировало динамику безналичной оплаты и оценило востребованность сыктывкарцами такого способа оплаты. Поэтому уже к маю 2019 года всю пригородную маршрутную сеть Сыктывкара, которую обслуживает САТП №1, планируется оснастить валидаторами.

Напомним, процесс оплаты проезда транспортной или бесконтактной банковской картой был внедрен на маршрутах Сыктывкара в мае 2018 года. Процесс оплаты занимает несколько секунд. Пассажиру достаточно приложить карту или гаджет к валидатору, после этого произойдет оплата проезда и будет напечатан билет.

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В начале лета 2018 года на рейсах №№1, 15, 19, 33 и 44 появится возможность купить билет по безналичному расчету (подробнее)

В сыктывкарских автобусах за проезд теперь можно расплатиться картой

Об этом удивленные сыктывкарцы сообщают в соцсетях (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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