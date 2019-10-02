Начальник аэропорта в Ижме, спасший 81 жизнь, ушел на пенсию

Во вторник, 1 октября, вышел на пенсию начальник вертолетной площадки в Ижме Сергей Сотников, который девять лет назад спас 80 жизней при аварийной посадке Ту-154 в Коми.

Начальник вертолётной площадки должен был выйти на пенсию ещё в 2012 году, но решил задержаться. Однако 1 октября у него истек контракт, и он решил его не продлевать. Руководство аэропорта Ижмы уже нашло Сотникову преемника.

Напомним, 7 сентября 2010 года пассажирский самолет Ту-154 выполнял рейс между аэропортами Полярный в Якутии и Домодедово в Москве. На его борту находились 72 пассажира и девять членов экипажа. Через три с половиной часа полета, около 5.00 утра, на высоте более 10 тыс. метров у самолета произошел отказ электропитания.

Ближайшая посадочная полоса в селе Ижма на севере Коми уже 12 лет как бездействовала, самолеты тут не летали. Однако когда экипаж произвел там вынужденную посадку, полоса оказалась почему-то вычищена - ни хлама, ни веток. Именно начальник Ижемской вертолетной площадки Сергей Сотников все эти годы чистил заброшенную взлетку. Хотя никто этого не требовал. Такая вера в то, что однажды полоса все-таки пригодится, помогла спасти жизнь пассажиров и членов экипажа Ту-154.

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