Красочно и просто: школьникам Коми рассказали о нефти

В Сыктывкаре вышла в свет книга «Просто о нефти». Издание в увлекательной форме рассказывает о происхождении «черного золота», его производстве и промышленном использовании. Поддержали издание красочной и яркой книги и в ЛУКОЙЛ-Коми.

Презентация новинки прошла в Национальной детской библиотеке им. С.Я. Маршака. Участие во встрече с юными читателями приняли министр инвестиций, промышленности и транспорта Коми Александр Ремига, заместитель министра культуры, туризма и архивного дела региона Константин Баранов, генеральный директор Коми республиканской типографии Анна Чуракова и автор книги Наталья Мельникова.

Книга «Просто о нефти» предназначена для ребят от 7 до 12 лет

Экземпляр издания уже передали в Центральную детскую библиотеку Усинска, поэтому по видеосвязи к обсуждению книги присоединились и ребята из Усинска – четвероклассники школы №3.

- Книга предназначена для ребят от 7 до 12 лет, состоит из множества заданий, связанных с «черным золотом», - поделилась заместитель директора по работе с детьми Усинской централизованной библиотечной системы Ирина Азанова.

Во время презентации школьники выполнили несколько заданий из книги. «Просто о нефти» содержит викторины, кроссворды, ребусы, шарады, раскраски, лабиринты и многое другое. Все самые важные и интересные сведения приводятся в «клиповой» форме: в виде фрагментов, которые, как мозаика, складываются в общую картину. Юные читатели оценили веселые задания и забавные иллюстрации.

Юные читатели оценили веселые задания и забавные иллюстрации книги о "черном золоте".

- Мне книга очень понравилась. В ней есть игры, ее не скучно читать. Она понравится и ребятам помладше меня. Хочу себе такую книжку, а пока буду приходить в библиотеку, чтобы позаниматься, - рассказала четвероклассница Милана Кельдимуратова.

Книга «Просто о нефти» издана тиражом в 6400 экземпляров, часть из них скоро появится в Усинске.