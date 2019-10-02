В Коми продолжаются «Дни ЛУКОЙЛа в УГТУ»

К профориентационному марафону «Дни ЛУКОЙЛа в УГТУ» по традиции присоединились и школьники. Десятиклассники из усинской СОШ №4 посетили учебный полигон вуза и побывали на экскурсии в Музее истории нефтегазовой промышленности Тимано-Печоры ЛУКОЙЛ-Коми.

Все ребята были в музее впервые и по достоинству оценили интерактивную экспозицию. Начальник музея Никита Лясковский рассказал школьникам об истории освоения нефти в Коми и способах добычи «черного золота», месторождениях ЛУКОЙЛа в Тимано-Печоре.

- Патриотизм начинается с истории малой родины, развития ее промышленности. Я уверена, ребята почерпнули сегодня информацию, которая пригодится им в будущем. Признаюсь, я сама узнала много нового, - отметила учитель истории СОШ№4 Елена Панкова.

К профориентационному марафону «Дни ЛУКОЙЛа в УГТУ» присоединились десятиклассники из усинской школы №4.

В прошлом году ученики четвертой школы тоже участвовали в марафоне, и многие из них после девятого класса решили получить среднее профессиональное образование по специальности «Разработка нефтяных и газовых месторождений».

– У меня пока есть время подумать о будущей профессии, а такие экскурсии помогают определиться с выбором, – поделилась десятиклассница Виктория Байльман. – Сегодня я узнала, что нефть добывают даже в шахтах, нам показали макет ярегской нефтешахты, и побывать там было увлекательно.

Усинские десятиклассники оценили интерактивную экспозицию музея истории нефтегазовой промышленности Тимано-Печоры ЛУКОЙЛ-Коми и с радостью сделали снимки на память.

Еще ближе познакомиться с профессией старшеклассникам удалось благодаря экскурсии на учебный полигон усинского филиала УГТУ, организованной ЛУКОЙЛ-Коми. После инструктажа по технике безопасности и выдачи касок, школьники осмотрели установленное здесь оборудование. И узнали о методах геологоразведки, стадиях разработки промыслов.

- Всегда полезно узнавать что-то новое, тем более мой папа – тоже нефтяник. И сегодня я познакомился с работой оператора по добыче нефти и газа, возможно именно с этой профессии начнется моя карьера, – отметил девятиклассник Олег Терентьев.