К Международному дню ДЦП сайты компании перешли на доброшрифт

К Международному дню церебрального паралича – 2 октября – в России был создан особый шрифт, получивший название «Доброшрифт». Он станет символом объединения вокруг идеи поддержки детей с ДЦП, вдохновит людей на помощь.

Церебральный паралич — наиболее распространенная причина инвалидности в детском возрасте. 17 миллионов человек в мире живут с таким диагнозом, а еще 350 миллионов тесно связаны с ребенком с ДЦП.

В рамках флэшмоба авторы проекта предложили на один день поменять привычные шрифты на Доброшрифт. Проект призван показать, что дети с ДЦП могут творить и создавать, несмотря на то, что каждая буква дается им с трудом. А если помочь им в реабилитации – они смогут еще больше.

Доброшрифт как продукт творчества детей станет полезным и применимым везде, где встречается текст. Крупные компании подключились к акции и уже поменяли шрифты на своих сайтах. Так, новое оформление можно заметить, открыв интернет-страницы Яндекса или МегаФона.

- На участие в акции нас вдохновил фонд «Подарок ангелу». Мы использовали Доброшрифт на нашем сайте и в оформлении официальных групп соцсетей. Это поможет привлечь внимание к проблеме детей с ДЦП и расскажет, где можно больше узнать о героях проекта и оказать поддержку детям, – отметили в пресс-службе МегаФона.

В рамках флэшмоба авторы проекта предложили на один день поменять привычные шрифты на Доброшрифт.

Поддержать детей просто — на сайте доброшрифт.рф каждый может сделать пожертвование, которое пойдет на реабилитацию детей с ДЦП, почитать истории всех детей, написавших символы шрифта, а также приобрести товары или стикеры для соцсетей с Доброшрифтом и скачать его для использования за благотворительный взнос.