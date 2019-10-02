В поселке Аджером Корткеросского района Коми охотники добыли волка
В поселке Аджером в Корткеросском районе Коми 27 сентября местные охотники добыли волка, который направлялся в поселок. Фотографию убитого зверя они разместили в соцсети.
- В конце сентября около 8:30 часов утра молодой волк шел прямо в поселок Аджером. Местные охотники не допустили его до населенного пункта, пристрелили. Они говорят, что недалеко от поселка находится волчье логово, поэтому ежедневно выслеживают хищников. В том числе, готовят для волков капканы, - пояснили в администрации сельского поселения «Пезмог», к которому относится поселок Аджером.
Фото - соцсети
В администрации рассказали, что в сельском поселении покой горожан охраняют около 30 местных охотников, которые имеют специальные лицензии на отстрел. Кстати, в этом году в Корткеросском районе, как и в целом по республике, проблема засилья волков процветает с удвоенной силой. С местным населением проводят разъяснительную работу, просят держать собак, которые являются особым лакомством для собак, в вольере.
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ИСТОЧНИК KP.RU