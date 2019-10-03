Большая игра: МегаФон стал партнером Blizzard

МегаФон первым среди российских телеком-операторов заключил соглашение с компанией Blizzard Entertainment, одним из крупнейших мировых производителей компьютерных игр. Теперь клиенты МегаФона могут оплачивать со счета мобильного телефона услуги сервиса Battle.net и приобретать игры Blizzard на новом портале «МегаФон Игры».

Клиентам МегаФона доступно сразу 9 продуктов от Blizzard, которые можно приобрести на новом портале «МегаФон Игры»: карты разного номинала для пополнения баланса Battle.net и ключи к играм, среди которых Diablo, Overwatch и World of Warcraft.

Продукт привлечет к оператору новую аудиторию, уверены эксперты отрасли, а выход на рынок мультимедийного и развлекательного контента признают логичным шагом.

- Сотрудничество МегаФона с Blizzard и запуск нового развлекательного проекта для геймеров с доступом к самым популярным в мире играм позволит привлечь внимание самой широкой аудитории, получить новых клиентов, а также укрепить лояльность за счёт широкого спектра продуктов, включая популярнейшие игры для десктопов, лэптопов и мобильных устройств, – уверен телеком-эксперт, главный редактор интернет-проектов «Будь Мобильным» Иван Кущ.

Все покупки пользователи «МегаФон Игры» смогут оплатить со счета своего мобильного телефона, а на цифровые копии популярных игр World of Warcraft: Battle for Azeroth и Overwatch® Legendary Edition будут предоставлены специальные скидки.

В рамках стратегического сотрудничества МегаФон обеспечит своим клиентам бесплатный трафик для игр и сервисов Blizzard, доступных на мобильных платформах, включая одну из самых популярных коллекционных карточных игр на мобильных платформах - Hearthstone®.

- Blizzard, производитель самых известных и популярных игр в мире, выбрал партнером именно МегаФон. Таких историй еще не было на российском телеком-рынке. Мы рады предложить своим клиентам доступ к качественному игровому контенту, а также современный и удобный способ оплаты со счета своего телефона. Уверен, сервис будет полезен и востребован в нашей стране, – отмечает Влад Вольфсон, коммерческий директор МегаФон.

НАША СПРАВКА

Blizzard Entertainment® — один из крупнейших производителей компьютерных игр в мире. Компания основана в 1994 году, специализируется на создании красивых и проработанных до мелочей увлекательных игр и серий: World of Warcraft®, Hearthstone®, Overwatch®, а также Heroes of the Storm®, объединившей в себе игровые вселенные Blizzard. Игровая служба Blizzard Battle.net® - насчитывает несколько миллионов пользователей и является одной из крупнейших игровых сетей в мире.