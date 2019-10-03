В Коми создадут мобильные бригады для отстрела диких животных

В Коми разрабатываются меры для решения проблемы диких животных, выходящих к людям. Глава региона Сергей Гапликов поручил вице-премьеру Анатолию Князеву организовать межведомственное взаимодействие по предотвращению несчастных случаев, связанных с нападением волков и медведей на людей. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и потребительского рынка республики.

Проблему обсудили представители правоохранительных и надзорных органов, МЧС, Минприроды, Минисельхоза, охотуправления и «Коми республиканского общества охотников и рыболовов». Совещание вел Анатолий Князев.

—Сложилась серьезная ситуация, дело дошло до трагедии – погиб ребенок. Властям и правоохранительным органам необходимо незамедлительно принять меры. Будет разработан план мероприятий по снижению численности волков на территории Коми. На его реализацию необходимо предусмотреть в бюджете дополнительное финансирование. Кроме того, мы проработаем вопрос о выплате денежных премий охотникам, добывшим волков и медведей. Предварительно речь идет о сумме в 20 тысяч рублей за каждое животное, — прокомментировал министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев.

Региональное Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды разработает проект плана мероприятий с учетом предложений участников совещания. В нем предусмотрят систему оповещения: о каждом появлении дикого животного в населенном пункте информация будут сообщать в органы местного самоуправления, МВД, МЧС, службу 112 и Минприроды. Также в Коми хотят организовать мобильные бригады, которые займутся отстрелом животных, представляющих угрозу населению.

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