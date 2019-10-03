В Петербурге полицейские ищут знакомых сыктывкарки, трагически погибшей в северной столице

В Санкт-Петербурге трагически погибла уроженка Сыктывкара Валерия Пыхтеева. По предварительным данным, она умерла после падения с большой высоты. Полиция ищет ее знакомых.

Труп девушки обнаружили вчера, 2 октября, на тротуаре у дома №11/1 по Петровскому бульвару. Приехавшие на вызов медики констатировали смерть. Правоохранители проводят проверку и выясняют обстоятельства трагедии.

- Если вы с ей знакомы, то позвоните, пожалуйста, участковому по номеру +7 902 160-62-81, - написали на паблике «Девяткино online» под фотографией с паспорта погибшей.

Фото с паспорта - опубликовано в «Девяткино online»

Известно об уроженке столицы не так много. Она приехала в Санкт-Петербург не больше недели назад к своему знакомому. В столице Коми она занималась наращиванием ресниц. Что стало причиной смерти, предстоит выяснить следователям.

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