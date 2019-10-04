Сыктывкарцы помогли собрать деньги на транспортировку тела погибшей в Санкт-Петербурге девушки

Тело погибшей в Санкт-Петербурге 23-летней сыктывкарки Валерии Пыхтеевой будет транспортировано на родину благодаря неравнодушным жителям республики, которые помогли собрать необходимую сумму.

- На транспортировку уже почти собрали всю необходимую сумму (около 50 тысяч рублей). Низкий поклон всем, кто помогал. По дате похорон еще ничего не известно. Предполагаем, что проводим Валерию в последний путь 6 октября, - рассказала мама погибшей Наталья Мальцева, которая сообщила о необходимости денежной помощи накануне вечером в соцсетях.

Напомним, тело Валерии было найдено в Санкт-Петербурге. Предположительно, она упала с большой высоты. Правоохранители пытаются разобраться в причинах трагической гибели уроженки Сыктывкара. Известно, что в Санкт-Петербурге она жила не больше недели, а приехала в северную столицу в гости к своему парню. В Сыктывкаре девушка занималась наращиванием ресниц. В соцсетях пишут, что она была жизнерадостной, улыбчивой и интеллигентной девушкой.

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