Пермяк, больше года отсидевший в СИЗО Сыктывкара ни за что, отсудил 1,5 миллиона

Вчера, 3 октября, в Свердловском районном суде Перми прошло очередное заседание по делу Никиты Демина. Напомним, в ноябре 2016 года пермяк приехал развивать бизнес в Сыктывкаре, но сделать это не удалось – его арестовали. Гостю столицы Коми сообщили, что он задержан по подозрению в трех кражах.

Дальше события развивались как в криминальном кино: предпринимателя поместили в СИЗО, сажали в карцер, лишали прогулок, жестоко избивали, пытались стравливать с сокамерниками и запрещали видеться с родственниками. Лишь спустя 14 месяцев пермяку удалось добиться оправдательного приговора.

В качестве реабилитации после оправдательного приговора Никита Демин подал иск в 50 миллионов рублей. Ответчиками были прокуратура, МВД и Минфин России. Пермяк намерен добиться полного возмещения морального вреда и доказать, что с ним как с арестованным в СИЗО Сыктывкара обращались жестоко.

Эта история была предана огласке после того, как пермяк оставил комментарий в Инстаграме у Юрия Дудя. До этого Никиту Демина словно никто не слышал. "Комсомольская правда в Коми" пообщалась с бизнесменом и узнала подробности дела.

- Никита, почему вы решили написать в блоге у Дудя?

- На самом деле спонтанно. Это был просто крик души. До этого со своей историей я обращался во многие организации, к правозащитникам, блогерам. Кто-то присылал отписки, а кто-то просто не отвечал.

- После комментария в блоге вас заметили?

- Да, мне сразу начали писать, узнавать подробности, моей историей заинтересовались журналисты. Людей было очень много. Больше 12 тысяч человек за два дня.

- Расскажите, чем вчера завершился суд.

- Вчера в Свердловском районном суде прошло последнее заседание. Мне присудили немногим более 1,5 миллионов рублей. Мы не согласны с таким решением и будем его обжаловать.

- За что вы просили 50 миллионов рублей?

- Это сумма за моральный вред. Сюда входит особо длительный срок задержания, обострение моего заболевания, нарушение режима содержания и то, что моя семья осталась без кормильца. К тому же, я потерял бизнес.

- Что в связи с этим намерены предпринять?

- Будем обжаловать приговор и собирать доказательства о предвзятом отношении, различных нарушениях закона. Мы делали много запросов в УФСИН, медсанчасть, но нам приходят отписки, которые мы предоставляем в суде. Нам не дают четких ответов.

- После первого оправдательного суда прокурор обжаловал решение, после чего вам пришлось уехать из страны. Сейчас вернулись на родину?

- Вернулся в Россию сразу, как решение первой инстанции вступило в силу без изменений. Сейчас проживаю в Перми.

- Восстановились ли ваши здоровье и бизнес?

- Бизнес полностью возобновить невозможно, к сожалению. Он восстановился частично. А здоровье пришло в норму.

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