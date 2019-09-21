2019-09-21T09:29:44+03:00
Общество

Пермяк провел 14 месяцев в СИЗО Сыктывкара за преступление, которого не совершал

Теперь он хочет отсудить у государства 50 миллионов рублей
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Фото: СК Тюменской областиФото: СК Тюменской области
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Житель Никита Демин Перми провел 14 месяцев в сыктывкарском СИЗО 14 месяцев, а затем его оправдал суд. Теперь он подал иск о компенсации морального вреда.

Как пишет 59.RU, в ноябре 2016 года Демин поехал в Сыктывкар к другу, с которым не виделся 10 лет. По словам пермяка, его товарищ отсидел восемь лет за квартирную кражу. Демин шел с другом по улице, и к ним подошли полицейские. Друг тем временем скрылся, а пермяка задержали.

Приезжему сообщили, что его задерживают по подозрению в трех кражах. Мужчина объяснял, что прилетел всего полтора дня назад, и показал авиабилеты. При этом пермяка подозревали в преступлении, совершенном 13 ноября, хотя он прилетел в столицу Коми 15 ноября. Задержанного продолжали опрашивать и практически не слушали, заявив, что не отпустят его.

– Мы понимаем, что, скорее всего, это не ты, но есть видео, – сказали они пермяку, добавив, что будут настаивать, что на ролике именно он.

При этом само видео мужчине не показали. Демина увезли в ИВС, потому что мужчина «использовал ненормативную лексику на улице». Это административное нарушение. Затем пермяку предъявили обвинение по двум эпизодам статьи 158 «Кража с проникновением в жилище».

Демин заявил, что в ИВС его избили. Через два дня привезли в суд, откуда, согласно материалам дела, «мужчина сбежал через окно». Его снова задержали, а потом перевели в СИЗО, где на время следствия и суда Демин провел 14 месяцев.

– В одиночной камере я провел 110 дней. В спецблоке СИЗО провел семь месяцев, там условия гораздо жестче, там спецконтингент. Сотрудники провоцировали, чтобы стравить меня с сокамерниками, – рассказал пермяк.

Демин написал жалобу на имя главы СКР Александра Бастрыкина. Но их спустили из Москвы по месту пребывания обратно в Сыктывкар. ФСИН провела проверку, которая установила нарушения только в условиях содержания в СИЗО. Демин добавил, что его заставляли садиться на шпагат, били папкой по голове и по щекам, а также угрожали.

Через 14 месяцев дело передали в суд. Другу Демина дали шесть лет колонии строгого режима по статье «Кража». Пермяка признали невиновным «в связи с непричастностью к преступлению, а также постановили признать за ним право на реабилитацию».

В сентябре в Перми начнется суд по иску Демина за моральный вред. Пермяк требует от государства 50 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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