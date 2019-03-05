2019-03-05T14:17:19+03:00
Происшествия

Адвокаты экс-мэра Зенищева будут добиваться его перевода из СИЗО на принудительные работы

Право на УДО у осужденного появится через два года
Алиса КОЗЛОВА
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Роман Зенищев осужден к 10,5 годам колонии строгого режимаРоман Зенищев осужден к 10,5 годам колонии строгого режимаФото: Алиса КОЗЛОВА
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Защитники бывшего градоначальника Романа Зенищева, осужденного за семь коррупционных преступлений, попытаются уменьшить для своего доверителя срок пребывания в неволе. Напомним, что экс-мэр находится в верхнечовском СИЗО№1 уже пять лет. А наказание ему назначено в виде 10,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

- Через три месяца у Романа Валерьевича появится право перевода на принудительные работы - это достаточно мягкая мера наказания, связанная с исполнением обязательных работ в строго определенном месте. При этом осужденному разрешается пользоваться средствами связи и за выполненную работу ему будет выплачена зарплата. Поэтому мы будем добиваться смягчения приговора. Если нам откажут через три месяца, подадим ходатайство уже через полгода, - поделился планами адвокат Антон Косырев.

Защитник подчеркнул, что будут добиваться пересмотра приговоров по другим эпизодам преступной деятельности.

- Законодательство изменяется, и если есть возможность уменьшить срок пребывания осужденного в колонии, то мы обязательно будем ее использовать, - отметил адвокат.

Через два года у Романа Зенищева появится право на условно-досрочное освобождение. Поскольку бывший мэр уже начал гасить штраф, назначенный судом, то шансы выйти на свободу у него достаточно велики.

Напомним, Роман Зенищев был признан виновным в регулярном получении взяток на общую сумму 3,7 млн рублей и приобретении материальной выгоды на сумму свыше 10 млн рублей. Следствие полагает, что в период с 2007 по 2009 годы, будучи мэром Сыктывкара, Роман Зенищев получал взятки за покровительство автотранспортному предприятию. С его разрешения администрация столицы Коми провела муниципальный конкурс, победу в котором одержало ООО"Сыктывкаравтотранс". За это ежемесячно Роману Зенищеву передавали взятки - около 200 тысяч рублей наличными. Договоренность о взятках была достигнута с ВалериемВеселовым, но деньги передавал Николай Шлопов. Изначально речь шла о 600 тысячах в месяц, то есть у взяткодателей образовался долг перед градоначальником. Поэтому в зачет долговых обязательств Веселов передал градоначальнику через Полину Голованову в собственность шесть предприятий ЖКХ.

Отметим, что Роман Зенищев уже осужден по шести эпизодам преступной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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