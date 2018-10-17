За был осужден экс-мэр Сыктывкара Роман Зенищев?

СЕГОДНЯ 09:25 2018-10-17T09:39:31+03:00

Роман Зенищев уже осужден на 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в сумме 1,1 млн рублей Фото: Алиса КОЗЛОВА

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Сегодня Сыктывкарский городской суд огласит очередной приговор экс-мэру столицы Коми Роману Зенищеву. Не исключено, что это будет оправдательное решение, а, может быть, бывшему градоначальнику, ранее осужденному по шести эпизодам криминальной деятельности, "накрутят" срок и штраф.

"КП в Коми" напоминает за что первый приговор Роман Зенищев выслушал в ноябре 2015 года, тогда экс-мэр был осужден по пяти эпизодам преступной деятельности. Экс-мэра приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в размере 1 миллион рублей и конфискацией имущества на сумму 22 миллиона рублей. Спустя год Сыктывкарский горсуд признал его виновным еще в одном преступлении и увеличит срок наказания до 10 лет лишения свободы, штраф возрос до 1,1 миллиона рублей, размер конфискации остался прежним.

Сегодня "КП в Коми" напоминает, за какие преступления был осужден Роман Зенищев?

Первый эпизод - взятка

В сентябре 2007 года между управлением капитального строительства администрации Сыктывкара и ООО «Тепловая компания» по результатам открытого конкурса был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации, строительству и поставке оборудования на объект «Модульная котельная в поселке Нижний Чов» на сумму более 45 миллионов рублей. В октябре Роман Зенищев, тогда еще мэр столицы Коми, подписал распоряжение, в котором производилась стопроцентная предварительная оплата работ до начала их выполнения.

«Тепловая компания» поставила на объект модульную котельную меньшей мощности, чем было предусмотрено техническим заданием, и, соответственно, более дешевую. Роман Зенищев, подписавший акт приема работ, и занимавший должность заместителя главы администрации Сергей Лученков получили в качестве взятки 10 миллионов рублей от Игоря Осадчего.

Второй эпизод - растрата в крупном размере

В мае 2008 года шесть сотрудников мэрии, в том числе Роман Зенищев, неделю путешествовали по Европе за счет средств муниципального бюджета в рамках контракта на оказание образовательных услуг по повышению квалификации «Управление организацией и персоналом». Соглашение было заключено с Уральским межрегиональным отделением общественной организации «Знание».

Роман Зенищев дал указание оплатить выставленный организацией счет на сумму более 385 тысяч рублей и подписал акт выполненных работ, достоверно зная при этом, что никакого обучения сотрудники администрации не проходили.

Третий эпизод - взятка

В ноябре-декабре 2007 года Роман Зенищев получил взятку в 12 миллионов рублей от представителя ООО «Управление транспортного строительства» Александра Тяна за обеспечение победы предприятия в торгах на право заключения муниципального контракта на поставку уборочной техники для нужд Сыктывкара, а также за общее покровительство и попустительство по службе.

Четвертый эпизод - взятка

В 15 октября 2007 по 17 декабря 2007 года Роман Зенищев, действуя через своего заместителя Сергея Лученкова, получил в качестве взятки 10 миллионов рублей от Игоря Осадчего за обеспечение победы ООО «Тепловая компания» в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта и организацию незаконного получения ООО «Тепловая компания» 100-процентного авансового платежа.

Пятый эпизод - злоупотребление должностными полномочиями

В сентябре 2009 года администрация Сыктывкара провела открытый аукцион на право приобретения муниципального имущества – многоквартирного дома. Участники торгов по отношению к Роману Зенищеву являлись аффилированными коммерческими организациями: ООО «Авераж» (единственным учредителем являлась Полина Голованова, экс-супруга) и ООО «Давпон». Победителем стало ООО «Авераж», предложившее цену в размере 40 миллионов 1 тысяча 100 рублей, что на 600 рублей превышало цену, предложенную ООО «Давпон». ООО «Авераж» и мэрия заключили договор купли-продажи объекта по заведомо заниженной стоимости – 40 миллионов 1,1 тысячи рублей, тогда как его рыночная стоимость без учета стоимости земельного участка составляла не менее 50 миллионов рублей.

Шестой эпизод - взятка

В июне-июле 2007 года Роман Зенищев, осознавая, что от его действий зависит выдача разрешительных документов на строительство многоквартирных жилых домов в Сыктывкаре (проект «Калейдоскоп»), потребовал от учредителя ООО УК «АйСиТи» фиктивно трудоустроить в организацию на руководящую должность свою близкую знакомую Полину Голованову [экс-супруга Р.Зенищева], которая будет числиться на предприятии, не выполняя при этом никакой трудовой функции, а выплачиваемая ей зарплата будет рассматриваться как вознаграждение Роману Зенищеву. Организация согласилась на условия градоначальника, и в 2007-2009 годах на банковскую карту ПолинеГоловановой было перечислено более 650 тысяч рублей.

Сегодня Роман Зенищев выслушает новый приговор по обвинению в получении взятки в сумме 3,7 млн рублей и получении материальной выгоды на сумму свыше 10 млн рублей. Следствие полагает, что в период с 2006 по 2009 годы Роман Зенищев получал взятки за покровительство автотранспортному предприятию. С его разрешения администрация столицы Коми провела муниципальный конкурс, победу в котором одержало ООО "Сыктывкаравтотранс". За это ежемесячно Роману Зенищеву передавали взятки - около 200 тысяч рублей. Договоренность о взятках была достигнута с Валерием Веселовым, но деньги передавал Николай Шлопов. Изначально речь шла о 600 тысячах. Поэтому в 2009 году в зачет долга Веселов передал градоначальнику через Полину Голованову (на тот момент супруга мэра) в собственность шесть предприятий ЖКХ.