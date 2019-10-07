2019-10-07T10:48:07+03:00
Общество

Ухтинцы собрали около пяти тысяч подписей против строительства радиоактивного полигона

Собранные подписи вместе с обращением жителей отправили главе Коми
Дарья ЮДИНА
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Подписи против строительства собирали активисты. Источник: https://vk.com/uhtaprotivПодписи против строительства собирали активисты. Источник: https://vk.com/uhtaprotiv
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В Ухте снова поднялась тема о строительстве радиоактивного полигона. Информация пока не подтвердилась, но встревоженные жители города уже собирают подписи против строительства так называемого «могильника». За выходные группа активистов собрала около пяти тысяч подписей. Их вместе с обращением отправят главе Коми Сергею Гапликову.

Напомним, что в 2013 году Ухту всколыхнуло известие о строительстве пункта захоронения радиоактивных отходов. Люди протестовали. Против возведения ПЗРО собрали более 27 тысяч и в 2015 году проект свернули.

Обращение к Главе РК от жителей МОГО "Ухта" (против строительства радиактивного полигона)..

Но недавно в ухтинских пабликах стали появляться записи о возобновлении работы по проекту. Активисты утверждают, что в этот раз ПЗРО просто подают под другим соусом полигон промышленных отходов с повышенным содержанием радионуклидов. На выходных общественники собирали подписи против появления «могильника» в поселке Водный. Им удалось собрать около пяти тысяч подписей. Их вместе с обращением отправят Сергею Гапликову.

— Жители Ухты возмущены возвратом к идее строительства опасного захоронения радиоактивных отходов на территории нашего муниципалитета. Шесть лет назад автор этого проекта уже пытался реализовать проект строительства ПЗРО у нас. Не удалось, город встал стеной против строительства «могильника». Но идея создания на нашей земле очередного опасного радиационного объекта вновь вернулась только под другим названием. Как же так? Мы по-прежнему решительно выступаем против строительства любых объектов для хранения, захоронения и других способов обращения с опасными радиоактивными отходами в Ухте, говорится в обращении.

Вопрос о строительстве «могильника» также поднимался на одной из планерок в администрации Ухты.

Мы с вами уже встречались по этому поводу. Вопрос был окончательно закрыт ещё в 2015 году. В 2016 я встречался с представителями Росэнергоатома – теми, кто может финансировать этот проект. Вот их ответ: «Пока население против, строительства не будет. Вопрос об этом не стоит, заявил депутат Госдумы Иван Медведев.

Руководитель ухтинской администрации Магомед Османов также заверил, что о возобновлении строительства опасного объекта в поселке Водный и речи быть не может.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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