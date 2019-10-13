Шелест бумаги, свист трубки кондиционера и варган. Как в Сыктывкаре выступил японский виртуоз Хико Нацуаки

В столице Коми выступил японский мультинструменталист Хико Нацуаки. На два часа он погрузил зал в мир необычных звуков и нетривиальных инструментов. Мы побывали на выступлении и принесли вам небольшой фоторепортаж.

Хико выступил в концертном зале «Сыктывкар» при Центре культуры и кино «Октябрь» в субботу, 12 октября. Японский музыкант приехал в Сыктывкар уже в третий раз. В начале концерта он признался, что столица Коми для него особенное место, потому что здесь его встречают с невероятной теплотой. «Мне очень нравится город, я счастлив, что смог приехать», - говорил он. По словам Хико, именно в Сыктывкаре на его выступление приходит больше всего людей.

Хико Нацуаки по образованию профессиональный клавишник, но построил свою карьеру как мультиинструменталистФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Концерт Хико начал необычно - он шелестел бумагой перед микрофоном, рождая необычный звук, а затем взял в руки мелодическую гармонику. Кстати, он играет на этом инструменте так, как никто в мире не умеет: музыкант использует технику кругового дыхания. Музыкальные критики пишут, что этот способ игры - собственное изобретение мультиинструменталиста. В итоге, получаются удивительные и странные звуки, которые рождают у зрителя целую палитру чувств - от непонимания до восторга.

Хико нравится прогрессивный рок, но большее предпочтение он отдает этнической музыкеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В первом отделении концерта Хико исполнил композицию на варгане. По словам музыканта, это один из самых любимых инструментов, который в свое время перевернул его жизнь. Каждый раз, когда он приезжает в Россию, то покупает в музыкальном магазине новый варган - их много не бывает.

Большая часть мелодий написана Хико после работы в собственном огородеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Одну композицию Хико исполнил на чешской флейте. С этим инструментом он повстречался во время гастрольного тура по Европе. С тех пор флейта заняла не последнее место в его музыкальном арсенале.

Во время небольшого антракта люди подходили к столу, где японец разложил музыкальные инструментыФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Для сыктывкарцев музыкальные инструменты Хико - это своеобразный музей необычных вещей

Больше всего зрителей удивило, когда японец достал простой шланг и начал его вертеть. К удивлению людей, шланг начал издавать мелодичные звуки - получилась настоящая музыка. Хико рассказал, что это «трубка, которая соединяет кондиционер с улицей».

Как рождается мелодия: Хико Нацуаки.

Даже обычная трубка в руках мастера может звучать, как музыкальный инструментФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Во втором отделении концерта японский музыкант выступил с талантливыми сыктывкарцами - с умеющей петь на птичьем языке Надеждой Каракчиевой и мультиинстументалистом, певцом Евгением Харитоновым. Надежда выводила трели, Евгений играл на варгане, Хико дополнял музыкальную картину переливами мелодики.

Надежда Каракчиева умеет петь на птичьем языкеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Хико был в восторге от таланта сыктывкаркиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Музыканты дополняли друг другаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Напоследок Евгений исполнил песню на гуслях, а Хико подыгрывал ему на мелодической гармонике - зрители были в восторге от этого дуэта. Японский музыкант признался, что познакомился с певцом накануне во время мастер-класса студентам музыкального отделения педагогического колледжа, где Евгений преподает. Хико поразился насколько они с сыктывкарским музыкантом на одной волне: «Даже не верится, что вчера познакомились».

Хико Нацуаки и Евгений Харитонов. Песня Сергея Старостина Глубоко .

Гусли Евгения Харитонова никого не оставили равнодушнымФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Во время концерта Хико исполнял и импровизационные, и композиторские мелодии. Сочиненные композиции имели название. Например, «Еще чуть-чуть» - мелодия о тоненькой надежде, которая вот-вот ускользнет. Еще музыкант исполнил грустную композицию, которую сочинил 11 сентября - в день, когда произошел один из самых страшных терактов в мире. По его словам, эта мелодия для него своеобразная молитва. Когда он ее играет, то думает о своих родных и близких, которые сейчас находятся в Японии, где бушует тайфун. Он за них переживает и верит, что все будет хорошо.

Выступление Хико Нацуаки.

Хико ответил на все вопросы любопытных сыктывкарцевФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

После концерта Хико ответил на вопросы зрителей во время небольшой пресс-конференции Он признался, что на этот раз смог познакомиться в Сыктывкаром поближе и даже успел съездить в Заречье, чтобы полюбоваться на жизнь сельских жителей. Японца привлекает такой образ жизни - несколько лет назад он переехал из многолюдного Токио в Нагано, чтобы совмещать музыку с аграрным образом жизни.

Для него Россия одна из самых загадочных странФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Также Хико рассказал, почему выступает босиком - это не способ выделится. «Выступая, я получаю энергию из космоса, от людей, которые пришли, и из земли. Босиком легче получить эту энергию», - рассказал музыкант. Он затруднился ответить, сколько в его коллекции инструментов - «Мой дом полностью ими заставлен».

Сыктывкар музыкант полюбил всей душой, он обязательно вернется в столицу Коми вновьФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Хико признался, что Россия кажется ему невероятно загадочной страной. В свою очередь, зрители открыли для себя другие грани непостижимости Японии. Хико рассказал, что сейчас в стране восходящего солнца сложилась необычная тенденция. Японцы так устают от тесноты и многолюдности, что предпочитают ходить в одиночку и в караоке, и в походы. И это не считается странным, это норма.

В завершении, музыкант пообещал, что обязательно вернется в столицу Коми. Возможно, следующий визит состоится летом следующего года.

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