Доставка телефонов квадрокоптером и сим-карты в финиках: как осужденным в Коми передают запрещенные предметы

Пресс-служба УФСИН России по Коми рассказала о том, как осужденным в республике пытаются передать запрещенные предметы.

Всего за девять месяцев зафиксировали 72 передачи или попытки передачи запрещенных предметов. Самые популярные среди них — телефоны, зарядные устройства, сим-карты, наркотики и деньги.

Фантазия помощников осужденных поражает. Так, в поселке Синдор три сим-карты и сотовые телефоны пытались передать с помощью квадрокоптера. В сыктывкарском исправительном учреждении при осмотре посылки в пакете с кофе нашли наркотическое вещество коричневого цвета. Оказалось, что это был гашиш.

Один из последних курьезных случаев произошел в июне. Тогда житель Кургана отправил своему отцу, находящемуся в ухтинской исправительной колонии, посылку с финиками. В них нашли пять хитро спрятанных сим-карт.

За нарушения задержали 30 человек. Все заплатили штраф от трех др пяти тысяч рублей.

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