2019-10-08T14:40:16+03:00
Общество

За убийство ухтинки Марины Щетининой будут судить её бывшего мужа и его сообщницу

Тело женщины нашли в чемодане в реке
Дарья ЮДИНА
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Анастасия Щетинина пропала в ноябре прошлого года. Источник: vk.comАнастасия Щетинина пропала в ноябре прошлого года. Источник: vk.com
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Экс-супруга ухтинки Анастасии Щетининой будут судить за её убийство. Вместе с мужчиной в суд отправятся две его помощницы.

Напомним, что в ноябре прошлого года подруга Анастасии Щетининой сообщила о её пропаже. Женщина не забрала ребенка из школы и не отвечала на звонки. Найти тело ухтинки удалось только в мае этого года: его выловили в чемодане из реки.

По версии следствия, в смерти Анастасии Щетининой виноват её бывший муж. В ноябре 2018 года он, захватив с собой чемодан и электронный кабель, отправился к квартире жертвы. Дождавшись её возвращения из школы, ухтинец зашел в квартиру, накинул кабель на шею женщины и задушил. После засунул тело в чемодан, забрал одежду, мобильный телефон и сумочку и спустился к подъезду. Там его в машине ждала одна из сообщниц. Вместе они отправились на встречу с другой помощницей, которой отдали телефон Анастасии Щетининой. Его пособница выбросила в реку Ухта в районе деревни Веселый Кут. Чемодан с трупом экс-супруг вместе с первой сообщницей выбросил с автодорожного моста на участке дороги, ведущей из Ухты в Нарьян-Мар.

Бывшего мужа Анастасии Щетининой будут судить за убийство, его помощниц — за пособничество в убийстве. Так как одна из пособниц заключила досудебное соглашение со следствием, её уголовное дело выделили в отдельное производство.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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