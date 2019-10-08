Уроки — как лекарство от болезни. Кто и как в Сыктывкаре учит детей, которые попали в больницу

В столице Коми уже больше 30 лет существуют школы при больницах. Здесь нет звонков, просторных классов и беготни на переменках. Педагоги там учат детей между процедурами, помогают тяжелобольным ученикам преодолеть тернии сложных тем и лавируют между советами врача и просьбами родителя. Мы узнали, как устроена школа при Детской республиканской больнице в Сыктывкаре, и почему обучение в лечебном учреждении нужно и важно.

Как работает школа

Еще в приемном покое родитель заполняет бланк для записи ребенка в больничную школу. Но лишь лечащий врач маленького пациента даст окончательный ответ, возможно или нет его обучение. «Бывает, что медики однозначно заявляют — нет, с пациентом заниматься нельзя. Но если врачи дают добро, то они тоже заполняют бланк. Мы всегда четко взаимодействуем с медперсоналом», - уточняет заведующая учебно-консультационным пунктом «Республиканская детская больница» Ирина Колесова.

В учебных классах - уютноФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Лишь после соблюдения всех формальностей ребенок поступает в новую, временную на время его лечения, больницу.

Боль, которая не уйдет

Каждое утро 30 учителей в ДРБ накидывают на плечи белые халаты, практически сливаясь с медиками, вооружаются учебниками и курсируют от отделения к отделению. Они занимаются с маленькими пациентами в классах и палатах.

Часто материал приходится усваивать в суматохе больничных будней, полных боли и страха учеников. Для некоторых детей, лежащих в больнице по несколько лет, учение - отдушина. Уроки связывают их с «нормальной» жизнью за пределами больницы и вселяют веру, что знания им пригодятся. Но некоторые дети уходят навсегда...

Елена Денисова учит детей в больнице почти 30 летФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Я работала в отделении онкологии десять лет. На моих глазах умерло много детей. Уход детей, которых я учила по 2-3 года, не могу пережить. Поэтому я решила сделать перерыв, ушла из онкологического отделения. Меня просят вернуться, но пока не могу, - рассказала учитель Елена Денисова.

Учителя долго держат в себе эту боль, ходят в храмы и ставят свечки за тех, кто ушел в другой мир. И при этом не позволяют себе хандрить. Как отметила заведующая Ирина Колесова, неизменный атрибут больничного педагога — улыбка. Это правило, без которого в больнице нельзя.

Учитель - не главный

Важная особенность школы при больнице в том, что на первом месте здесь врач и здоровье ребенка.

- Если во время урока заходит доктор, то я тихонько выхожу, чтобы не мешать. Я всем видом показываю, что я здесь не главная. Педагог в больнице должен смотреть сразу во все стороны - учитывать мнение врача, родителя, ребенка. И при этом не потерять лицо, оставаться учителем со своей цельной педагогической концепцией, - уверена Ирина Колесова.

Ученица Арина Карманова благодаря педагогу не забывает о математике в больницеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Не всегда родители рады, что болеющему ребенку назначают уроки. Но процент тех, кто отказывается от занятий, ничтожно мал. В основном, родители всегда за обучение даже в противовес врачебному «нельзя».

- Бывает, мы приходим, а ребенок говорит, что плохо себя чувствует. Мы не знаем, отлынивает он или нет. Это больница, и я обязана слушать ученика. Если говорит, что не может, значит я ухожу, несмотря на мамины просьбы. Или малыш спит после сложной химиотерапии. Как я могу его разбудить? А мамы говорят: «Будите», - вспоминает Ирина Валерьевна.

Экзамены и последние звонки

Если в рядовой школе педагог работает с классом много лет, то в больнице учитель даже не успевает привыкнуть к подопечным, как их уже выписывают. Хотя в онкоотделении или в противотуберкулезном диспансере дети лежат годами.

- В диспансере лежала девочка, которая попала к нам в 4 классе, а в 11 классе мы ее выпускали. Экзамены в больнице самые настоящие — так же присылают бланки ЕГЭ, которые вскрывают под камерами видеонаблюдения. Дети волнуются, говорят, мол, Елена Александровна, вы хоть пройдите перед окнами класса, где проходит экзамен. Мы вас увидим, и станет легче, - вспоминает учитель математики Елена Денисова.

Первоклашка учится писать букву «а»Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

После экзаменов в противотуберкулезном диспансере тоже устраивают последние звонки — с лентами, шарами и добрыми напутствиями. В мае там выпустили 9 человек, правда, аттестат о среднем общем образовании ученики получили только в родной школе.

- В диспансер поступают довольно трудные детки. Я их называю ежиками. Но как только почувствуют, что им желают только добра, то начинают открываться. Важно не ругаться, потерпеть. А потом начинаются первые успехи в учебе. Ведь больничное обучение уникальное — внимание не рассеяно на весь класс, оно целиком направлено на одного ученика, - рассказывает Елена Денисова.

Достучаться до ученика-пациента

В больнице, как и положено, преподают все школьные предметы. Но с оговорками. Например, какая в отделении травматологии, где у ребят гипсы на руках и ногах, может быть физкультура? Поэтому здесь дают предмет в теории.

- В условиях стационара петь не будешь, поэтому на уроке музыке мы вспоминаем композиторов, тихонько слушаем мелодии. Конечно, все уроки за неделю дать больному ребенку невозможно, поэтому ребенку дается домашнее задание, - рассказала Ирина Валерьевна.

За последние три года через обучение в медицинских организациях Коми прошло около 9000 учащихсяФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Но обучение в больнице особенное. В отличие от среднестатистической школы там учителя применяет десятки педагогических технологий, чтобы найти подход к ученику — это и проблемное обучение, и развивающее, и проектно-исследовательское, и игровое. Этот микс помогает достучаться до самого трудного ученика-пациента.

- За каждым учеником видишь его учителя, с его недоработками и успехами и стараешься восполнить пробелы. Пока ребенок не усвоит непонятное, дальше не идем, - рассказывает заведующая УКП «ДРБ» Ирина Колесова.

Поначалу ученики скептически относятся к больничным педагогам. Но со временем так привыкают, что не хотят возвращаться в обычную школу. Даже стихи пишут о том, как их будни в больнице озарил улыбчивый учитель в белом халате. Такие отзывы учителя хранят и перечитывают — важно знать, что их труд важен и нужен.

СПРАВКА

За последние три года через обучение в медицинских организациях Республики Коми прошло около 9000 учащихся. В среднем в день за последние три года было обучено 415 учащихся, находящихся на лечении.

В настоящее время обучение организовано в Республиканской детской клинической больнице, Кардиологическом диспансере, Республиканском противотуберкулёзном диспансере, Коми республиканской психиатрической больнице, Воркутинском противотуберкулёзном диспансере, санатории в Лозыме, детском санатории «Кедр», детском противотуберкулёзном санатории «Кажим». Всем этим занимается «Республиканский центр образования».

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