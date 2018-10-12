«Узнав о моей профессии, все делают круглые глаза»: каково мужчине быть учителем начальных классов в Сыктывкаре

СЕГОДНЯ 10:18 2018-10-12T10:56:35+03:00

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Представитель сильной половины человечества в школе вызывает любопытство, а мужчина — учитель начальных классов — повышает градус удивления на несколько сотен процентов. Единственный педагог-мужчина Игорь Потапов, который ведет уроки с 1 по 4 класс, работает в сыктывкарской школе No22. Он рассказал «Комсомольской правде в Коми» о борьбе со стереотипами, эмоциональной выгорании и вере в детей.

О своем пути к школе

В КГПИ на факультет методики начального образования я пошел за «корочкой». Тогда я и не думал связывать жизнь с профессией учителя. Однако первая мысль, что мне нравится преподавать, возникла во время практики на четвертом курсе. Поразила открытость детей, их доброе отношение к действительности, их желание узнавать. Когда диплом уже был на руках, вопрос - идти или нет в учителя - уже не возникал.

Еще в вузе Игоря Владимировича поразила открытость детей, их доброе отношение к действительности, их желание узнаватьФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Устроился в сыктывкарскую школу №12 и впервые ощутил, насколько сильно дети и учитель могут привязаться друг к другу. Это был отличный класс, но по личным мотивам мне пришлось оставить школу. В некоторой степени дети расценили мой уход, как предательство. Родители понимают, что учитель — профессия, но для детей педагог значит гораздо больше: ты должен отдавать им всего себя. Ученики оставили в душе огромный отпечаток, после этого класса я эмоционально отходил два года.

Работу в образование найти не трудно, но некое недоверие к учителю-мужчине все равно присутствует, особенно в работе с младшими классами. Когда я все-таки устроился по специальности, то мне доверили не класс, а индивидуальные занятия с четырьмя учениками начальной школы. И лишь в этом году будет мой первый полноценный выпуск – ребята, которых я провел с 1 по 4 класс.

О стереотипах

Определяющим фактором, почему я стал учителем, стала борьба с предубеждением. Мужчина - педагог? Как это возможно? Мужчина преподает в начальных классах? Это из серии фантастики! Я решил доказать, что это реально. Кстати, недавно я узнал, что учителей начальных классов - мужчин в Коми шесть человек. Радует, что я не один.

«Педагогические победы, конечно, есть. Они, как и ученики, - разные», - рассказывает учительФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Родители достаточно спокойно отнеслись к тому, что их детей будет учить мужчина. Представляете, открывается дверь, а вместо педагога-женщины захожу я. Конечно, они были удивлены, но открытого неприятия не было. Кстати, у новых знакомых глаза, когда они узнают о моей профессии, округляются гораздо больше, чем это было у родителей.

Дама-педагог дает детям эмоциональный заряд, а мужчина — психофизический. Он учит ребенка решать проблемы вне зависимости от окружения, его ученики крепче духом. Конечно, мы можем подойти и успокоить ребенка, погладить по голове. Но все равно, это будет утешение по-мужски.

О детях

За плечами 7 лет педагогического опыта, и уже можно делать некий анализ на основе наблюдения. Замечаю, как с каждым годом сложнее заинтересовать ребенка в учебе. Иногда доходит до смешного: ты разложил тему по полочкам, ребенок не раз повторил ее на уроке, а на следующий день, как белый лист. Эта проблема связана с тем, что мы вошли в цифровую эпоху, когда дети слабо воспринимают текст. Видеоролики идут на ура, а вот с восприятием устной речи и чтением все намного хуже.

Кстати, учителей начальных классов - мужчин в Коми шесть человекФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Но педагогические победы, конечно, есть. Они, как и ученики, - разные. Например, когда практически не говорящий по-русски ребенок к четвертому классу может читать, — это победа. Правда, система образования не подразумевает такого триумфа учителя и ученика. У нас нужно научить ребенка определенным вещам, а дети разные. У кого-то хорошо получается, у кого-то - нет.

Бывают моменты, когда особо остро чувствуешь важность своей работы, понимая, что для ребенка ты гораздо больше, чем учитель. Однажды несколько человек в классе нарисовали меня в образе ангела с крыльями. Но бывало, что в рисунках я представал в образе злодея с рогами. Как правило, такие метаморфозы происходят после строгих выговоров. Рисунки - самый трогательный подарок от детей. Их я храню дома.

О родителях

В образовании нет случайных людей, такие кадры быстро отсеиваются. Остаются те, которые верят в ребенка. Иногда родители говорят, мол, вы не любите моего сына или дочь. А мы не должны никого любить. Но верить и уважать ученика обязаны. Родители воспринимают нашу работу, как должное. Но мы делаем, иногда трудясь по 18 часов в сутки, гораздо большее.

Родители понимают, что учитель — профессия, но для детей педагог значит гораздо больше: ты должен отдавать им всего себяФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Родители слишком заняты, чтобы постоянно быть со своими детьми. Они готовы прыгнуть выше головы, чтобы у их чада было все самое лучшее. Им кажется, что добро — главное в воспитании, но на нем далеко не уедешь. Для полноценного роста нужна дисциплина. Элементарно нужно контролировать выполнение домашнего задания. Если не упускать этот момент, то к 4 классу ребенок будет все делать сам и без лишних напоминаний.

О выгорании

У меня пока нет собственных детей. Обычно отвечаю, что у меня 25 детей, у жены, которая работает в детском саду, - 25 малышей. Суммарно у нас и так 50 детей! В свободное время читаю, играю в компьютерные и настольные игры. Это некое отвлечение от всего, что накопилось, попытка сбросить негатив, чтобы не выплеснуть его на детей.

Игорь Потапов отметил, что с каждым годом сложнее заинтересовать ребенка в учебеФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Не знаю, где я буду через пять лет. Возможно, скачусь в бумажную работу. Но хотелось бы оставаться в системе образования, а не в офисе бумажки перекладывать.

Очень личное

По-настоящему растрогать меня не так-то и просто. На работе я пытаюсь быть эмоционально закрытым, иначе к вечеру не просто выжат, а разбит. В мужчине, в отличие от женщины, нет столько эмоциональной энергии, чтобы работать с малышами. В младших классах педагог играет гораздо большую роль, чем в старших: ты и советник, и друг.

В младших классах педагог играет гораздо большую роль, чем в старших: ты и советник, и другФото: Наталия БЕШКАРЕВА

В первые месяцы работы я приходил домой и думал, что больше в школу не вернусь. Со временем стало проще, но эмоциональный груз не уходит. Я критичен к себе. Любая проблема детей — это мои недоработки.