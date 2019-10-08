Стали известны обстоятельства гибели 18-летнего охотника в Удорском районе

Следователи рассказали подробности гибели 18-летнего охотника в Удорском районе. По их версии, в смерти юноши виноват его отец. Мужчина уже написал явку с повинной. Об этом пишет «БНК».

Напомним, что инцидент произошел 22 сентября недалеко от деревни Усогорск. На охоту отец с сыном отправились вместе с ещё двумя мужчинами. В лес они приехали на крытой брезентом машине УАЗ.

После прибытия на место отец вышел из машины с расчехленной двухстволкой «Иж» в руках. Сын решил дождаться его в салоне.

Увидев тетерева, мужчина выстрелил. Прицеливаясь, он не учел, что в полете пуля может задеть край машины. Сам УАЗ он в этот момент не видел.

Пуля попала в каркас для натягивания брезента на автомобиль, разорвала его и сама распалась на части. Осколки попали в шею сидевшего в автомобиле юноши, повредив наружную яремную вену.

Первую медицинскую помощь пострадавшему юноше оказал его отец, после чего на том же УАЗике раненого отвезли в Центральную районную больницу в Усогорске. Несмотря на усилия врачей, на следующий день молодой человек скончался.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Свидетели выстрела и сам стрелявший допрошены. Отец погибшего написал явку с повинной.

Также по делу назначили судебно-медицинские экспертизы. Окончательные выводы будут сделаны по их итогам.

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