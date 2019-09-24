2019-09-24T12:57:00+03:00
Общество

Стали известны подробности гибли 18-летнего охотника в Усогорске

Местные жители рассказывают, что отец с сыном стреляли по дичи прямо во время движения машины
Наталия БЕШКАРЕВА
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Отец с сыном любили охотиться прямо во время движения машиныОтец с сыном любили охотиться прямо во время движения машиныФото: Наталия БЕШКАРЕВА
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В поселке Усогорск Удорского района во время охоты с 22 на 23 сентября произошла трагедия. 18-летний парень погиб от выстрела в шею. Следствие выдвинуло две версии гибели молодого человека. По одной из них ружье случайно само выстрелило в машине, в которой ехали охотники. Согласно другой версии, юноша сам выстрелил из ружья, а дробь отрикошетила ему в шею.

Одной из этих версий придерживается и жительница Усогорска. Женщина, которая пожелала остаться неизвестной, рассказала «КП-Коми» детали происшествия.

- Эта страшная трагедия произошла в машине. У отца с сыном был такая привычка охотиться прямо во время движения автомобиля, поэтому ружья у них всегда были заряжены. Отец управлял машиной, а сын сидел рядом на пассажирском сидении. В лесу на одной из ям машина подпрыгнула. Вероятней всего, курок сорвался с упора, и ружье выстрелило в корпус автомобиля. Дробь отрикошетила и попала парню прямо в сонную артерию. Отец тут же вызвал неотложную помощь, на место прибыла санавиация. Врачи боролись за жизнь парня, но спасти его не удалось. Он погиб от большой потери крови.

Весь поселок Усогорск, где жители хорошо знакомы друг с другом, глубоко переживают за семью, в которой случилась трагедия. Следователи продолжают выяснять детали охоты на Удоре. А в отношении отца пройдет проверка, чтобы исключить версию убийства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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