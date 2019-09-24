В Удорском районе на охоте от ранения в горло погиб 18-летний юноша

СЕГОДНЯ 09:31 2019-09-24T09:31:14+03:00

По одной из версий, ружье выстрелило в машине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Удорском районе погиб 18-летний парень из поселка Усогорск. Трагедия случилась с 22 на 23 сентября, когда юноша отправился вместе с отцом на охоту. Об этом сообщает «Комиинформ».

По одной из версий, юный охотник выстрелил из ружья, дробь отрикошетила и попала ему в горло. Очевидец происшествия вызвал скорую.

Согласно другой версии, ружье выстрелило в машине, когда отец с сыном ехали по лесу.

Врачи боролись за жизнь раненного четыре часа, но парень умер в реанимации от большой потери крови.

В Следственном управлении СКР по Республике Коми подтвердили факт гибели молодого человека. Какая из версий событий верная, будет известно после проверки. Сейчас следователи устанавливают детали происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU