Виновник смертельного ДТП в местечке Кочпон-Чит был пьян

СУ СК по Коми выпустило свежий релиз о резонансном ДТП, где по вине водителя «Лексуса» погибли 33-летний мужчина и его 4-летний сын. Оказывается, мужчина не только не имел прав, но и находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ближайшее время виновнику ДТП будет предъявлено обвинение в совершении преступления ( ст.264 УК РФ - Нарушение ПДД, повлекшем смерть двух лиц, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения).

- В отношении фигуранта следователем в суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает источник. В пресс-службе уточнили, на период предварительного расследования срок заключения составит 2 месяца.

Следователи также уточнили, что 39-летний водитель «Лексуса» был пьян. В ГИБДД по Коми добавили, что в мае этого года виновника ДТП лишили прав на 18 месяцев за вождение в нетрезвом виде. В сентябре он был привлечен к ответственности за пьяную езду повторно. Сейчас мужчина находится в больнице. Около его палаты дежурит полиция. Между тем, в столице Коми организовали сбор денег в поддержку сыктывкарки, которая потеряла в ДТП мужа и сына.

Напомним, что ДТП произошло вечером 21 сентября в местечке Кочпон-Чит. Водитель «Лексуса» выехал на встречную полосу и протаранил «Ауди», которая в результате столкновения вылетела в кювет. В ДТП погибли 33-летний водитель «Ауди» и его 4-летний сын.

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Между тем, у палаты виновника ДТП - водителя «Лексуса» - дежурит полиция (подробности).