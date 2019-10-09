2019-10-09T10:20:08+03:00
Общество

Безлимит за кэшбэк – МегаФон придумал вознаграждение для самых верных абонентов из Республики Коми

Теперь за лояльность к оператору можно получать бонусы
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото предоставлено «Мегафоном»Фото предоставлено «Мегафоном»
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МегаФон исполнил мечту большинства своих абонентов – теперь за лояльность к оператору можно получать бонусы. И чем дольше стаж владения зеленой SIM-картой, тем выгоднее связь для пользователя. Опция реализована на тарифной линейке «Включайся!» с помощью растущего до 30% кэшбэка.

Революционные для российского телеком-рынка опции доступны с октября. Абонентам на тарифах «Включайся! Развлекайся», «Включайся! Говори», «Включайся! Общайся», «Включайся! Выбирай», «Включайся! Смотри» и «Включайся! Премиум» доступен растущий кэшбэк. Его размер зависит от стажа абонента в сети МегаФон: кэшбэк 10% доступен новым абонентам сразу при подключении, а тем, кто уже более 24 месяцев пользуется связью оператора, на счет возвращаются 30% от расходов на связь. Он начисляется каждый месяц и доступен для использования в течение года.

Вторая уникальная опция – возможность оплатить кэшбэком безлимитные услуги связи: звонки на местные, внутрисетевые и междугородние номера, SMS, пакеты интернет-трафика для соцсетей, мессенджеров и YouTube.

«Подобных тарифов раньше не было на рынке. Это выгодное предложение, продолжение запущенной в марте линейки тарифов «Включайся». У него два больших плюса: вы экономите и копите кэшбэк, можете купить на сэкономленные деньги «реальный товар» - безлимитные пакеты звонков, смс и трафик на соцсети, мессенджеры и ютуб. Если вы абонент МегаФона со стажем – при переходе на новую линейку «Включайся» (тарифы под звездочкой) и подключении услуги «кэшбэк» – вам засчитается предыдущий стаж в сети МегаФона и кэшбэк можно получать по максимуму – 30%», - отмечает Мария Вахнина, абонент МегаФона с 10-летним стажем.

Кроме того, накопленные суммы кэшбэка по-прежнему можно тратить на любые покупки в салонах связи «МегаФон Ритейл», любимые фильмы, 30-дневную подписку МегаФон ТВ, сервисы МегаФон Пресса, МегаФон Музыка, МегаФон Книги, антивирус Eset или золотой уровень в программе лояльности #Специи.

*- кэшбек доступен на тарифах «Включайся! Развлекайся», «Включайся! Говори», «Включайся! Общайся», «Включайся! Выбирай», «Включайся! Смотри» и «Включайся! Премиум». Начисляется каждый месяц и доступен для использования в течение года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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