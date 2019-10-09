Легендарный Сергей Сотников продолжает приглядывать за вертолетной площадкой в Ижме

Легендарный начальник вертолетной площадки в Ижме Сергей Сотников, который в 2010 году спас жизнь 81 человека во время аварийной посадки самолета, в этом году 1 октября вышел на пенсию. Однако найденный на его место преемник отказался занять новый пост из-за чрезвычайно низкой зарплаты в 6 тысяч рублей. Пока администрация Ижмы не найдет ему замену, Сотников продолжит приглядывать за взлетной полосой. Об этом он рассказал «Комсомольской правде в Коми».

1 октября истек срок контракта Сергея Сотникова, 61-летний начальник вертолетной площадки решил его не продлевать. Однако работа не отпускает новоиспеченного пенсионера.

- Поначалу сменщика на мое место нашли. Мы с ним договорились встретиться, чтобы я ему передал всю материальную часть. Он пришел и показал договор, который ему прислали, а там прописана зарплата— 6150 рублей в месяц. Ну, естественно, он за такие деньги работать не согласился. Сказал, мол, «Мне это не надо». Я позвонил в Сыктывкар в «Комиавиатранс», спросил, а почему так? Все промолчали, - отметил Сотников.

Сам Сергей Сотников на этой должности получал 21 тысячу рублей, а его преемнику оклад сократили из-за того, что уборку подъездных путей взяла на себя администрация поселка Ижма. Смешные деньги за ответственную работу отпугивают людей, которым нужно кормить семью. Пока проблему со заменой не решили, знаменитый ижемец на общественных началах обещает присматривать за вертолетной площадкой:

- Ну как… Просто посматриваю за площадкой, да и все. Вот найдут сменщика, а мне ведь ему ключи от объекта сдавать. Представьте, придет новый человек, а тут все побито-перебито. Что я ему скажу? Конечно, может, как говорится, психану и смотреть за площадкой не буду. Время покажет, - подытожил Сергей Михайлович.

По словам Сотникова, поиск сменщика на его должность — задача администрации Ижмы и региональной компании «Комиавиатранс». В приемной авиакомпании «КП-Коми» отметили, что этим вопросом должна заниматься местная администрация. Местные же чиновники пояснили, что пока эту ситуацию не могут прокомментировать.

Напомним, Сотников проработал в аэропорту Ижмы 42 года. Имя Сергея Михайловича девять лет назад прозвучало на всю Россию. Тихий герой много лет чистил заброшенную взлетную полосу «на всякий случай». 7 сентября 2010 года пассажирский самолет Ту-154 летел из якутского аэропорта Мирный в Москву, когда на высоте более 10 тысяч метров отказало электропитание, перестали работать все навигационные приборы и насосы. В этот момент лайнер с 72-мя пассажирами и 9 членами экипажа на борту пролетал над севером Коми.

Экипаж запросил аварийную посадку в Сыктывкаре, и тут отказала радиосвязь: летчики не услышали, может ли их принять аэропорт столицы Коми. Кругом — сплошные леса, летчики снизили скорость и сделали круг, высматривая ровное поле, как вдруг внизу мелькнула взлетно-посадочная полоса поселка Ижма. Аэродром здесь уже 12 лет как не работал, но капитан все же принял решение садиться — другого выбора все равно не было.

Удивительно, но аварийная посадка прошла почти без сучка без задоринки. Еще бы, ведь заброшенная взлетная полоса оказалась... вычищена. Начальник Ижемской вертолетной площадки Сергей Сотников все 12 лет чистил заброшенную взлетку, хотя считалось, что это уже и не нужно — самолеты здесь не летали, работала только вертолетная площадка. (Весной и осенью, во время распутья вертолет до сих пор остается единственным транспортом в соседние поселки за рекой). Сергей Михайлович на своем стареньком «уазике» приезжал дважды в неделю, чтобы убрать старую арматуру, автохлам, что местные привозят как на помойку, выкорчевывал деревца, которые так и норовят пробиться между бетонными плитами.

— Для себя, короче, убирал. Чтобы было приятно. Я просто безумно рад, что люди остались живы, – рассказал Сергей Сотников, первое интервью которого после того случая разлетелось по сети.

Награды Сергея Сотникова

- 14 декабря 2010 года Главой Республики Коми был подписан указ о награждении Сергея Сотникова почётной грамотой Республики Коми.

- В 2010 году Сергей Михайлович Сотников за верность долгу, профессионализм и личное мужество стал лауреатом премии имени Владимира Высоцкого «Своя колея».

- В феврале 2012 года Сергей Сотников награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

- В ноябре 2013 года стал лауреатом премии газеты «Аргументы и Факты» «Национальная гордость России».

- В ноябре 2013 года в Сыктывкаре Сотников стал участником «Эстафеты Олимпийского огня».

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