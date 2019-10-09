2019-10-09T13:01:52+03:00
Общество

В сыктывкарском Давпоне появилась уличная тренажерная площадка за три миллиона рублей

Спортивный комплекс установили в районе дома № 185 на улице Морозова
Дарья ЮДИНА
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В сыктывкарском микрорайоне Давпон установили уличную спортивную площадку. Фото пресс-службы городской администрацииВ сыктывкарском микрорайоне Давпон установили уличную спортивную площадку. Фото пресс-службы городской администрации
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В Сыктывкаре в микрорайоне Давпон появилась уличная спортивная площадка. Тренажерный комплекс установили рядом с домом № 185 на улице Морозова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Все виды тренажеров представлены в нескольких экземплярах. Фото пресс-службы мэрии

Все виды тренажеров представлены в нескольких экземплярах. Фото пресс-службы мэрии

Установка тренажерного комплекса прошла в рамках национального проекта «Спорт — норма жизни». В комплекс входят различные тренажёры, направленные на проработку групп мышц рук и ног, спины и пресса: степперы двух видов, велотренажёры, скамьи для подъёма туловища, брусья и другие устройства. Каждый виде тренажера представлен несколькими экземплярами. На площадке также постелили мягкое покрытие из резиновой крошки.

— Кроме этого площадка оборудована комплексом для занятия ворк-аутом и столом для тенниса. Дополнительной функциональности придаёт спортоборудование для сдачи норм ГТО, поэтому данная площадка будет задействована и под эти цели, – отметила директор городского Центра спортивных мероприятий Оксана Литвинюк.

На обустройство комплекса потратили три миллиона рублей. Эти деньги были выделены из бюджета национального проекта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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