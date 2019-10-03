«Деревьев мало, но спасибо за скамейки и дорожки». Сыктывкарцы оценили обновленный парк в местечке Строитель

В Сыктывкаре появился еще один парк — в местечке Строитель. Сегодня, 3 октября, городские чиновники проинспектировали, как подрядчик справился с выполнением работ. Мы тоже прошлись по обновленному парку и заодно узнали, что о нем думают местные жители.

Во время рейда чиновников в обновленном парке было людно — проходил праздник осени для детей и подростков. Люди оценивали зону для отдыха с детьми, спортплощадку, место для выгула собак, скамейки, урны, большое количество светильников и асфальтированные дорожки.

Дети наблюдают за собаками, которые гуляют на площадке для выгулаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Несколько месяцев назад на этом месте был лес, в котором, тем не менее, гуляли люди — больше негде. Правда, на фоне праздничных нарядов артистов особенно инфернально смотрелись заболоченные участки, в которых утопали деревья.

Лужи и грязь портят общую картину благоустройстаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Благоустройство парка не закончено, мы продолжим работы на следующий год, в том числе и по дренажной системе. Посмотрим, как парк простоит зимой, посмотрим, какие еще будут пожелания у жителей, - отметила и.о. мэра Наталья Хозяинова.

Мамы с малышами - частые гости обновленного паркаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Кстати, сыктывкарцы во время благоустройства не уставали заваливать мэрию жалобами По их словам, деревьев срубили гораздо больше, чем это требовалось по проекту. Под нож попали и здоровые деревья. Многие из них были для них особенно памятны, так как их садили уже ушедшие из жизни деды и отцы.

Наталья Хозяинова просит сыктывкарцев бережно отнестись к парку, не мусорить в немФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Для того, чтобы построить и благоустроить парк требуется рубка определенного количества деревьев. Парк - это не лес, деревья здесь должны расти по-другому: должен быть свет, должно пробиваться солнце. На следующий год мы посадим и деревья, и кустарники, - отметила Наталья Семенова.

Что в парке было раньше?

Территория парковой зоны расположена между улицами Старовского, Парковой, Оплеснина и Катаева раньше считалось неблагополучной — в парк стекались хулиганы со всего района. Несколько лет назад криминальные происшествия здесь были не редкостью, сквер утопал в мусоре, а горожане боялись проходить мимо после девяти часов вечера.

В парке есть зона тренажеровФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Жители Строителя устали от лицезрения заброшенного парка и в один прекрасный день узнали о программе «Формирование комфортной городской среды». Активисты собрали 700 подписей местных жителей, необходимые документы, отнесли все в мэрию. Затем жители Сыктывкара в ходе онлайн-голосования выбрали эту городскую территорию для благоустройства. На обновление парка выделили 35 млн рублей. Кработам подрядчик приступил во второй половине июня. В сентябре парк было уже не узнать.

Что говорят люди?

Аэлита Андреевна от парка в восторгеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Все нравится. Только деревьев много порубили. Раньше до благоустройства мы с подругами все время здесь гуляли, на березах гнездились птицы, нам нравилось слушать их трели. Но ничего страшного, говорят, что кусты посадят. Я принесу розу, посажу и будет красиво. Раньше негде было гулять, а сейчас и скамейки, и дорожки, - рассказала Аэлита Андреевна.

Молодежь говорит: «Стало прикольно»Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Вроде прикольно получилось. Было хуже. Раньше гуляли здесь — было неуютно, - рассказала представительница молодежи Марина (на фото справа).

Собаки и их хозяева успели оценить площадку для выгулаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Площадка для выгула собак хорошая. Собаке Цыгану особенно нравится башня, по которой он поднимается самостоятельно. Правда, для полного счастья не хватает щеколды, чтобы закрывать дверь, - рассказала жительница микрорайона Ольга.

Люди старшего поколения особенно оценили скамейкиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- 30 лет уже здесь живу, каждое утро гуляю в парке с собачками. Самое приятное — скамейки. Можно присесть, отдохнуть. Но вот зелени не хватает, надеемся, что весной посадят, - рассказала Валентина Ивановна ( на фото слева).

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