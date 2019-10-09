В Сыктывкаре могут построить дорогу-дублер Октябрьского проспекта

Сыктывкарская мэрия опубликовала на своем сайте изменения в Генплане столицы Коми. Грядущие перемены вынесут на общественное обсуждение. 11 ноября в концертном зале «Сыктывкар» горожане смогут высказать «за» и «против» новшеств.

В преддверии слушаний "КП-Коми" публикует положения проекта, связанные с развитием дорожной сети. В частности, в столице могут построить дорогу-спутник Октябрьского проспекта, чтобы разгрузить пассажиропоток на главной магистрали города, и запустить троллейбусы.

Одной из основных трасс Сыктывкара является самый загруженный Октябрьский проспект. Поэтому в Генплане для снижения здесь автомобильного потока разработано строительство продольного направления трасс.

--- Проспект Бумажников соединят с Октябрьским проспектом — это обеспечит транспортные связи северных, центральных и южных районов города между собой, а также с промышленными зонами города.

---Построят улицу-дублер Октябрьского проспекта. Она соединит между собой Эжвинский район, Верхний Чов, Южный промышленный узел, мкр. Шордон и выйдет на юго-восточный обход, для чего предусматривается устройство мостового перехода через Сысолу. Новая магистраль разгрузит пассажиропоток на Октябрьском проспекте, сэкономит время водителей и, в конечном счете, улучшит экологическую обстановку в жилых районах из-за уменьшения количества машин.

- Ввод скоростного движения на магистральной дороге позволит существенно разгрузить основную существующую продольную магистраль – Октябрьский проспект, - говорится в проекте.

--- Соединят улицу Савина с улицами Советская, Морозова, Первомайская (с продолжением до ул. Энгельса)/улицу Интернациональная. Это позволит связать между собой эти городские районы.

Немало будет и поперечных направлений в самом городе. Например, Сысольское шоссе предлагают продлить до многофункционального делового центра, который планируют построить в Заречье, а через Сысолу возведут мостовой переход.

В проекте говорится, что в сфере общественного транспорта продолжат «царствовать» автобусы — их доля в реализации перевозок составит 75%. Однако идею запуска троллейбусов, которую обсуждают уже не в первый год, не будут отвергать. Вполне возможно, что в перспективе их введут в транспортную систему.

- Троллейбусы будут обслуживать центральный, Эжвинский, юго-западный районы и Давпон. Общая протяженность линий троллейбуса составит порядка 40 км. Для хранения и обслуживания троллейбусного парка предлагается сооружение депо на пересечении улиц Морозова и Сысольского шоссе, - говорится в генплане.

Проект внесения изменений в Генплан

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