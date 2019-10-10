В Коми врачи в среднем получают 50 тысяч рублей

Эксперты HeadHunter.ru проанализировали список резюме и вакансий. Они пришли к выводу, что в России самой дефицитной профессией является врач. Нехватка этих специалистов ощущается в 64 регионах из 75, в том числе и в Республике Коми. Недостаток врачей повышает размер их рабочего вознаграждения: средние ожидаемые зарплаты — 40 тысяч рублей, средние предлагаемые 50 тысяч рублей.

В среднем на одну вакансию медика в республике претендует один человек. Такая же ситуация с дефицитом кадров сложилась в Новгородской и Ленинградской областях и в Карелии. Соотношение активных вакансий к открытым резюме в сфере медицины и фармацевтики в Коми равно 0,9.

Больше всего наш регион нуждается в врачах, медсестрах и фармацевтах. Медсестрам в Коми в среднем предлагают зарплату размером 30 тысяч рублей, фармацевтам — 25 тысяч рублей.

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