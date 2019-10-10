2019-10-10T16:47:08+03:00
Общество

В Печоре пройдет митинг за отставку директора ледового дворца

По словам родителей воспитанников учреждения, если руководитель останется на своем посту, то спорт в районе обречен на провал
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Недовольство руководителем ледового дворца назревало давноНедовольство руководителем ледового дворца назревало давно
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В Печоре родители хоккеистов, которые занимаются во дворце «Сияние Севера», требуют отставки директора учреждения Натальи Низовцевой. По их словам, если руководитель останется на своем посту, то спорт в районе обречен на провал. Об этом они расскажут открыто на согласованном митинге, который пройдет в это воскресенье.

Недовольство руководителем ледового дворца назревало давно. Еще в апреле после многочисленных жалоб родителей воспитанников дворца «Сияние Севера» Совет МР «Печора» направил Контрольно-счетную палату в учреждение, чтобы она провела независимую проверку расходования бюджетных средств в учреждении.

Акт проверки просочился в соцсети, с ним может познакомиться любой желающий. На 80-страничном акте обнародованы многочисленные нарушения. В частности, в документе обозначили неправомерность назначения платы за посещение хоккейной секции, неправомерность начисления директором премий и заработных плат некоторым сотрудникам, неправомерность назначения самого директора на эту должность, поскольку она не имеет профильного образования - всего описано больше десяти пунктов нарушений.

Родители с результатами проверки согласны — они говорят, что с приходом нового директора ледовый дворец спустился на десяток позиций вниз. Они ходили на встречу с руководителем района, просили обратить внимание на эту проблему, но после их визита ничего не изменилось. Именно поэтому 13 октября с 12 до 14 часов на площади Победы в Печоре состоится митинг. Цель протеста - выразить недоверие руководству ледового дворца.

- Участники намерены публично потребовать от муниципальной исполнительной власти признать работу директора учреждения Натальи Низовцевой неэффективной и провести расследование акта проверки Контрольно-счетной комиссии финансово-хозяйственной деятельности спортивного учреждения, - говорится в приглашении на митинг.

Организаторы протестного мероприятия утверждают, что это первый в Печоре митинг, вызванный недовольством конкретным руководителем. Раньше такого не было. Мы направили запрос с просьбой прокомментировать такое большое количество нарушений в работе ледового дворца его учредителю - в администрацию Печоры. На момент публикации статьи ответа на поставленные вопросы пока не получили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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