1000 семей поселка Максаковка в Коми получили доступ к цифровым услугам «Ростелекома»

В начале октября 2019 года специалисты Коми филиала ПАО «Ростелеком» завершили работы по строительству распределительной сети до домохозяйств поселка Максаковка, который расположен в черте города Сыктывкара. Таким образом, 1000 семей в поселке получили возможность пользоваться цифровыми услугами компании по технологии PON.*

Теперь им доступны высокоскоростной интернет (до 300 Мбит/с), «Wink Интерактивное телевидение» с возможностью просмотра более 200 каналов, в том числе с высокой четкостью изображения (HDTV), а также цифровая телефония с набором дополнительных бесплатных сервисов.

Директор Коми филиала ПАО «Ростелеком» Александр Хуциев:

- Жители этого района Сыктывкара давно ждали высокоскоростной интернет. Но поскольку здесь почти 600 домов индивидуальной застройки, а затраты на строительство линии до индивидуального дома гораздо выше, чем до квартиры в многоквартирном доме, то проект получился довольно дорогостоящим. До каждого дома «Ростелеком» проложил порядка 20 км волоконно-оптического кабеля по территории Максаковки. Тем не менее, компания и дальше продолжит реализовывать такие проекты, обеспечивая коттеджные поселки всем перечнем современных телекоммуникационных услуг и находя при этом оптимальные решения для обеспечения рентабельности проекта.

Подробнее об услугах «Ростелекома», тарифах и опциях, проводимых акциях и их сроках можно узнать на сайте rt.ru, в ближайшем Центре продаж и обслуживания и по круглосуточному бесплатному номеру 8-800-1000-800.