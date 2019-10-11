Родители хоккеистов просят президента страны разрешить конфликт с директором ледового дворца в Печоре

Родители хоккеистов, которые занимаются при спорткомплексе «Сияние Севера» в Печоре, написали письма президенту России и в Общероссийский народный фронт Коми, чтобы первое лицо страны и общественники разобрались в затяжном конфликте с директором учреждения. Активисты ОНФ взяли вопрос на контроль и направили обращение в администрацию района, чтобы орган местного самоуправления наконец взялся за решение проблемы.

Недовольство руководителем ледового дворца назревало давно. После прихода нового директора родители констатируют возмущающие их изменения в работе ледового дворца. Например, они сами закупают детям форму, собирают деньги на выезды на спортивные соревнования. При этом с родителей требуют немалую оплату за занятия в секциях. Так, только один урок за одного ребенка в хоккейной секции обходится в 120 рублей. При этом тренировочные занятия входят в муниципальное задание, на них выделяются средства из бюджета района.

Еще в апреле после многочисленных жалоб родителей воспитанников дворца «Сияние Севера» Совет МР «Печора» направил Контрольно-счетную палату в учреждение, чтобы она провела независимую проверку расходования бюджетных средств в учреждении. Акт проверки просочился в соцсети, с ним может познакомиться любой желающий. На 80-страничном акте обнародованы многочисленные нарушения.

В частности, в документе обозначили неправомерность назначения платы за посещение хоккейной секции, неправомерность начисления директором премий и заработных плат некоторым сотрудникам, неправомерность назначения самого директора на эту должность, поскольку она не имеет профильного образования - всего описано больше десяти пунктов нарушений.

Родители с результатами проверки согласны — они говорят, что с приходом нового директора ледовый дворец спустился на десяток позиций вниз. Они ходили на встречу с руководителем района, просили обратить внимание на эту проблему, но после их визита ничего не изменилось. Именно поэтому 13 октября с 12 до 14 часов на площади Победы в Печоре состоится митинг. Цель протеста - выразить недоверие руководству ледового дворца.

- Участники намерены публично потребовать от муниципальной исполнительной власти признать работу директора учреждения Натальи Низовцевой неэффективной и провести расследование акта проверки Контрольно-счетной комиссии финансово-хозяйственной деятельности спортивного учреждения, - говорится в приглашении на митинг.

Организаторы протестного мероприятия утверждают, что это первый в Печоре митинг, вызванный недовольством конкретным руководителем. Раньше такого не было.

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По словам родителей воспитанников учреждения, если руководитель останется на своем посту, то спорт в районе обречен на провал (подробности).