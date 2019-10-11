2019-10-11T11:22:15+03:00
Общество

Родители хоккеистов просят президента страны разрешить конфликт с директором ледового дворца в Печоре

Кроме того, в эти выходные они озвучат свою позицию на митинге за отставку руководителя спорткомплекса
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото опубликовано на сайте ОНФФото опубликовано на сайте ОНФ
Изменить размер текста:

Родители хоккеистов, которые занимаются при спорткомплексе «Сияние Севера» в Печоре, написали письма президенту России и в Общероссийский народный фронт Коми, чтобы первое лицо страны и общественники разобрались в затяжном конфликте с директором учреждения. Активисты ОНФ взяли вопрос на контроль и направили обращение в администрацию района, чтобы орган местного самоуправления наконец взялся за решение проблемы.

Недовольство руководителем ледового дворца назревало давно. После прихода нового директора родители констатируют возмущающие их изменения в работе ледового дворца. Например, они сами закупают детям форму, собирают деньги на выезды на спортивные соревнования. При этом с родителей требуют немалую оплату за занятия в секциях. Так, только один урок за одного ребенка в хоккейной секции обходится в 120 рублей. При этом тренировочные занятия входят в муниципальное задание, на них выделяются средства из бюджета района.

Еще в апреле после многочисленных жалоб родителей воспитанников дворца «Сияние Севера» Совет МР «Печора» направил Контрольно-счетную палату в учреждение, чтобы она провела независимую проверку расходования бюджетных средств в учреждении. Акт проверки просочился в соцсети, с ним может познакомиться любой желающий. На 80-страничном акте обнародованы многочисленные нарушения.

В частности, в документе обозначили неправомерность назначения платы за посещение хоккейной секции, неправомерность начисления директором премий и заработных плат некоторым сотрудникам, неправомерность назначения самого директора на эту должность, поскольку она не имеет профильного образования - всего описано больше десяти пунктов нарушений.

Родители с результатами проверки согласны — они говорят, что с приходом нового директора ледовый дворец спустился на десяток позиций вниз. Они ходили на встречу с руководителем района, просили обратить внимание на эту проблему, но после их визита ничего не изменилось. Именно поэтому 13 октября с 12 до 14 часов на площади Победы в Печоре состоится митинг. Цель протеста - выразить недоверие руководству ледового дворца.

- Участники намерены публично потребовать от муниципальной исполнительной власти признать работу директора учреждения Натальи Низовцевой неэффективной и провести расследование акта проверки Контрольно-счетной комиссии финансово-хозяйственной деятельности спортивного учреждения, - говорится в приглашении на митинг.

Организаторы протестного мероприятия утверждают, что это первый в Печоре митинг, вызванный недовольством конкретным руководителем. Раньше такого не было.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Печоре пройдет митинг за отставку директора ледового дворца

По словам родителей воспитанников учреждения, если руководитель останется на своем посту, то спорт в районе обречен на провал (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Арнольд Шварценеггер поздравил «Ретро FM» с 30-миллионной аудиторией
Культовый артист и бывший губернатор американского штата Калифорния выступил на Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге и ответил на вопросы «Ретро FM», которые задал генеральный продюсер радиостанции Владимир Иваненко
Новости 24
В села Усинска отправят пассажирские вертолеты
На выходных жителей Коми ждут дожди
В Сыктывкаре могут построить 18 многоярусных гаражей
Жители деревни в Усть-Вымском районе простят организовать дополнительные автобусные рейсы из-за волков
В Сыктывкарский суд поступило дело бывшего главы «Комиэнерго»
В Коми может появится студенческая интернет-дружина
Новый детский сад Эжве должны построить до начала октября следующего года
Волки бесчинствуют: в сыктывкарском поселке они разодрали собаку
В Сыктывкаре покажут второй фильм из программы «Кино в пути»
В Коми в следующем году на ремонт школ выделят 200 миллионов рублей
В Сыктывкаре для переработки будут принимать упаковку из-под зубной пасты
В Сыктывкаре стартует программа по бесплатной проверке зрения
Глава ухтинского городского округа Григорий Конёнков сложил полномочия
На кладбище Усинска нашли следы медведя
Жители Усинска выкидывали строительный мусор с пятого этажа прямо во двор
Прибывшие в села Коми фельдшеры скорой помощи могут получить по 350 тысяч руб
Погода в Коми: понижение температуры и мокрый снег
В Княжпогостском районе Коми столкнулись маршрутка и иномарка: трое пострадали, один погиб
Сыктывкарские баскетболистки обыграли московских
В Сысольском районе столкнулись три авто: погиб мужчина
В Воркуте горел дом: эвакуировались 10 человек
В Сыктывкаре столкнулись две иномарки: пострадали два человека
В Сыктывкаре кондуктор не пустил в автобус детей, потерявших деньги