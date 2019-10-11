Экс-мэр Сыктывкара Роман Зенищев должен государству 25, 5 млн рублей

Роман Зенищев выплатил миллион рублей в счет погашения штрафа за коррупционное преступление. Но должнику еще нужно выплатить 600 тысяч рублей, чтобы в УФССП России по Коми прекратили исполнительное производство - 500 тысяч рублей взыскателю и 100 тысяч рублей в федеральный бюджет, пишет пресс-служба ведомства.

Оказывается, Роман Зенищев добровольно не погасил в срок штраф в 1, 5 млн в пользу взыскателя - Управления Пенсионного фонда РФ по Сыктывкару.

- Именно поэтому судебный пристав-исполнитель наложила на должника штрафную санкцию: исполнительский сбор превысил 100 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Республике Коми.

Должник, который отбывает наказание в Архангельской области, отреагировал: через неделю его отец предъявил судебному приставу-исполнителю квитанцию о перечислении на депозитный счет отдела миллиона рублей. Сокращение размера долга отразилось в Банке данных исполнительных производств.

Вообще, на исполнении в УФССП России по Коми находятся целых пять исполнительных производств на бывшего мэра столицы Коми. Остаток суммы, подлежащей взысканию, составляет больше 25, 5 млн рублей.

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