Экс-мэр Роман Зенищев:"Судите меня по закону, а не по вырванным из контекста фразам"

Экс-мэр Сыктывкара Роман Зенищев готовится выслушать очередной приговор. Оглашение начнется завтра в 9 утра в Верховном суде Коми. Судебное расследование велось по криминальному эпизоду с получением взятки в размере 3,7 млн рублей и материальной выгоды на сумму 10 млн рублей. Напомним, Сыктывкарский городской суд признал бывшего градоначальника виновным и назначил увеличил ему наказание (Зенищев уже был осужден по шести эпизодам) до 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 1,5 млн рублей и конфискацией имущества на сумму 13, 07 млн рублей.

Сегодня в апелляционной инстанции завершились прения сторон. С обращениями к суду выступили адвокаты и прокурор. Сам фигурант в последнем слове попросил: "Судите меня по закону, а не по вырванным из общего контекста фразам, скомпилированным в обвинительном заключении. "

Адвокат Антон Косырев обратил внимание суда на противоречия в показаниях свидетелей Веселова, Бонадренко, Шлопова и Фаерштейна. Все показания свидетелей подстраиваются под материалы уголовного дела.

- При первом допросе Шлопов заявляет, что передавал Зенищеву деньги от Чернова и делал это регулярно, ежемесячно по 200 тысяч рублей. В ходе предварительного следствия анализируются документы, которые Шлопов передал следствию, и уже сам Шлопов на допросе отказывается от регулярности передаче денег, а указывает даты, которые фигурируют в таблицах Шлопова. Когда выясняется, что в те даты Зенищева не было в городе, Шлопов вновь меняет показания. В итоге, свидетель заявляет, что деньги носились по мере поступления в кассу, когда было возможно, - высказал претензии к следствию защитник Романа Зенищева.

Проанализировав показания свидетелей и другие материалы дела, Адвокат Косырев пришел к выводу в пользу подзащитного.

- Следствием не установлено, а были ли деньги, а передавались ли Роману Зенищеву деньги. Если передавались, то где, когда и при каких обстоятельствах, - заявил защитник.

Особое внимание было уделено предполагаемому месту хранения взяток: комоду, расположенному в проходе между рабочим кабинетом мэра и комнатой отдыха. Напомним, свидетель Шлопов неоднократно заявлял, что складывал деньги в комод.

- Свидетели защиты Козлов, Потапова и Зенищев прямо заявляли, что комода никогда не было. В свою очередь суд приходит к выводу, что деньги помещались в шкаф. То есть в суде первой инстанции комод превратился в шкаф, - высказал еще одну претензию Антон Косырев.

Судом оставлен без внимания факт приобретения Головановой (экс-жена Романа Зенищева) шести предприятий ЖКХ. В материалах уголовного дела фигурирует сумма покупки 25 млн рублей - этот факт подтвердили свидетели Веселов, Григорьев и Бабикова.

- Так, может быть, Голованова купила эти организации без скидки, по цене 25 миллионов рублей? - с таким вопросом обратился адвокат к суду.

Завершая выступление Антон Косырев, напомнил об эпизоде с организацией фиктивного муниципального конкурса в пользу ООО "Сыктывкаравтотранс".

- Зенищеву вменяют в вину получение взяток до 2009 года, а в период с 2009 по 2011 годы он получает деньги в пользу ООО "Гермес". Суд исключил из обвинения действия в пользу "Гермеса", но почему-то оставил в силе обвинения в пользу "Сыктывкаравтотранса". Если он не покровительствовал "Гермесу", то почему суд решил, что он помогал "Сыктывкаравтотрансу"? - указал на отсутствие логики в обвинении защитник Косырев.

В свою очередь, представитель стороны обвинения прокурор Владимир Трофимов также апеллировал к показаниям ключевых свидетелей Шлопова, Веселова, Фаерштейна и Чернова.

- Сторона обвинения не предъявила доказательств того, что эти люди оговорили Романа Зенищева. Отметим, что взяткодатели были привлечены к уголовной ответственности в сентябре 2015 года и все это время находились под стражей - этот факт опровергает предположение защиты о попытке сведения личных счетов взяткодателей с обвиняемым Зенищевым, - обосновал позицию обвинения Владимир Торлопов.

Прокурор ссылаясь на показания свидетелей и официальные документы уголовном дела, высказал собственные выводы по поводу обвинения.

- Адвокаты на настаивают на том, что конкурс на выполнение пассажирских перевозок был объявлен на основании Постановления Главы Коми от 28.06.2006. Спустя год в 2007 году мэрия путем открытого аукциона определила в качестве победителя ООО "Сыктывкаравтотранс". Кто был учредителем ООО? Разве не очевидно, что Роман Зенищев действовал в интересах Зарубина, Веселова, Бондаренко и Фаерштейна? - подчеркнул прокурор.

По поводу материальной выгоды в виде предприятий ЖКХ гособвинитель вновь в качестве доказательств сослался на показания Веселова, Бондаренко, Фаерштейна, которые подвердили наличие долга перед Зенищевым. Задолженность они погасили передав ему через третье лицо шесть коммунальных предприятий.

На этом прения завершились. Завтрашним утром Роман Зенищев выслушает очередной приговор. И это будет приговор по шестому эпизоду преступной деятельности.

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