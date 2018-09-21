Прокурор запросил для Романа Зенищева 13 лет колонии строгого режима

СЕГОДНЯ 12:30 2018-09-21T12:54:55+03:00

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Гособвинитель потребовал увеличить срок наказания для экс-мэра столицы Коми Романа Зенищева с 10 до 13 лет в колонии строгого режима, поднять размер штрафа с 1,1 миллионов до 1,5 миллионов рублей и конфисковать 13 миллионов 755 тысяч рублей. Таким был итог сегодняшнего заседания в Сыктывкарском городском суде по делу о взятке бывшему градоначальнику.

Обещали 600, а приносили 200

Сегодня резонансный процесс перешел в стадию прений и первым выступил представитель государственного обвинения. Прокурор Владимир Трофимов аргументированно обосновал свою позицию. Гособвинитель напомнил, что Роман Зенищев был избран на пост мэра Сыктывкара в 2006 году. И уже через год с подачи фигуранта в городе на большинстве автобусных маршрутом начало действовать одно-единственное предприятие: ООО "Сыктывкаравтотранс". В числе учредителей транспортной компании были Александр Зарубин и Валерий Веселов.

Прокурор, основываясь на показания свидетелей, пришел к выводу, что именно Зенищев, используя административный ресурс, способствовал победе "Сыктывкаравтотранса" на муниципальном конкурсе. С согласования Романа Зенищева в администрацию города в управление ЖКХ были приняты Евгений Сидоров и Сергей Ичаев - предполагаемые инициаторы торгов. Сидоров, как руководитель управления ЖКХ, составил положение о конкурсе таким образом, чтобы победу в аукционе могло одержать только ООО "Сыктывкаравтотранс".

Любопытная деталь: учредителями автотранспортной компании были Александр Зарубин и Валерий Веселов - ныне это фигуранты резонансного "дела Гайзера". Следствие располагает информацией, что Зарубин и Веселов заключили с Зенищевым своего рода сделку: мэр за покровительство "Сыктывкаравтотрансу" будет ежемесячно получать 600 тысяч рублей. Деньги Веселов и Зарубин планировали брать из доходов ГУП "Парк РК", в состав которого входил "Сыктывкаравтотранс". Однако транспортное предприятие не приносило ожидаемой прибыли, именно поэтому бизнесмены могли платить Зенищеву около 200 тысяч рублей и то нерегулярно. Мзду градоначальнику обычно приносил Николай Шлопов (на тот момент гендиректор "Парк РК"). Выступая в суде, Шлопов рассказал, что наличку обычно оставлял в верхнем ящике комода, который стоял в проходе между рабочим кабинетом мэра и комнатой отдыха.

Долг платежом красен

Взятки Зенищев получал достаточно долго, с 2007 по 2009 годы. Так сложились обстоятельства, что Веселов уже не мог придерживаться условий сделки и предолжил Зенщеву альтернативный вариант мзды за покровительство: предприятия жилищно-коммунального хозяйства - управляющие компании и обслуживающие организации. Всего в уголовном деле фигурируют шесть предприятий ЖКХ, в частности, ООО "Орбита", ООО "ЖКХ-Давпон", ООО "Давпон" и другие. Все компании были переоформлены на Полину Голованову (тогда еще супруга Зенищева). Следствие оценивает общую сумму полученной материальной прибыли в 10 миллионов рублей.

Прокурор заявил, что в ходе судебного расследования, вина Зенищева была полностью доказана и запросил для него наказание в виде лишения свободы, штрафа и конфискации суммы взятки. С учетом того, что Роман Зенищев уже осужден на 10 лет в колонии строгого режима, сторона обвинения потребовала увеличить этот срок до 13 лет в колонии строгого режима, увеличить сумму штрафа с 1 миллиона 100 тысяч рублей до 1 миллиона 500 тысяч рублей и конфисковать у обвиняемого 13 миллионов 775 тысяч рублей. ТВ довесок ко всему прокурор попросил лишить Зенищева права занимать управляющие должности сроком на три года.