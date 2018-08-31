А был ли комод? Свидетель по "делу Зенищева" описал интерьер кабинета и комнаты отдыха экс-мэра

СЕГОДНЯ 09:50 2018-08-31T10:11:53+03:00

Роман Зенищев уверен, что вменяемые ему в вину взятки на самом деле получал Фаерштейн. Фото: Алиса КОЗЛОВА

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Каким был интерьер в кабинете Романа Зенищева? И где стоял тот самый комод, в котором оставляли взятки для мэра? Сегодня на судебном заседании по делу экс-градоначальника столицы Коми в очередной раз поднимался вопрос об обстановке в рабочем кабинете и комнате отдыха фигуранта. По инициативе адвокатов в Сыктывкарском горсуде был допрошел Александр Козлов, бывший депутат муниципального совета и экс-заместитель руководителя "Сыктывкарского водоканала".

Александр Козлов вспомнил, что 7 или 8 раз приходил в рабочий кабинет Романа Зенищева, и обстановка в помещении не менялась. Судя по его словам, мэр Сыктывкара не стремился к пафосу и дорогостоящему убранству. В кабинете стоял стол мэра, доска с экраном для видеотрансляций, стулья, фотография города. Столь же скромно была обставлена смежная комнатка для отдыха: стол, стенка советского производства, угловой диван и странная фигурка в виде скелета - вот и вся мебель в помещении для релакса.

Свидетель схематически изобразил обстановку в кабинете Романа Зенищева. Нарисовал схему от руки и передал ее судье. В рисунке не фигурировал злополучный комод, куда каждый месяц приносил деньги (взятки от Веселова) Николай Шлопов (на тот момент руководитель "Парк РК")

- Я был в этой комнате два раза примерно по 15 минут, мы пили чай с Романом Валерьевичем, - вспомнил Александр Козлов.

- Скажите, а вы бывали в рабочих кабинетах других руководителей? - спросил прокурор Владимир Трофимов.

- В кабинете Ивана Поздеева, когда тот был мэром Сыктывкара. По работе приходилось бывать в кабинетах Бибикова и Константина Лазарева, - сообщил свидетель.

- У этих руководителей при кабинетах были комнаты отдыха? Вы уверены, что не путаете комнату отдыха Зенищева с аналогичными помещениями, - прозвучал каверзный вопрос от представителя гособвинения.

Свидетель четко и ясно ответил, что уверен, а далее в эмоциональном порыве начал защищать фигуранта.

- Я читал в СМИ показания Шлопова, когда он заявлял, что складывал деньги в ящик комода. Это все неправда! Шлопов был из "Айвенго", половину из этой группировки посадили, а его - нет. А почему он не сел? Шлопов оговорил своих, он может оклеветать любого, - заявил Александр Козлов.

Свидетель напомнил, что Николай Шлопов с 2003 года находился в составе преступной группировки "Айвенго" и обратил внимание суда на тот факт, что Шлопов никогда не скрывал этого, даже бравировал своим сомнительным прошлым.

На заседании суда вновь была затронута тема проведения конкурса по организации пассажирских автоперевозок в Сыктывкаре. Напомним, следствие полагает, что по указанию Зенищева в мэрию были трудоустроены Евгений Сидоров и Сергей Ичаев, которые способствовали победе в муниципальном конкурсе "Сыктывкарскому автотранспортному предприятию".

- Когда встал вопрос о переводе государственного предприятия АТП в частные руки, я был против. Но со мной разговаривали на эту тему Веселов и Чернов, они объяснили мне, почему это выгодно, - вспомнил интересный эпизод Александр Козлов.

Касаемо Евгения Сидорова свидетель заявил, что всегда считал его профессионалом в области транспортных перевозок.

- Его уволили, когда САТП перешло в частные руки, но без него там работать не смогли, - подчеркнул Александр Козлов.

Допрашиваемый отметил, что Зенищев лично не имел никого отношения к организации конкурса. Все документы разрабатывали заместители мэра.

Напомним, Роману Зенищеву вменяется в вину получение взятки в размере 3,7 миллионов рублей и получение материальной выгоды в сумме 10 миллионов рублей за покровительство предприятиям, специализировавшихся на автобусных перевозках. По версии следствия, с 2006 по 2009 годы мзду ему передавали ежемесячно наличкой Валерий Веселов и его компаньоны. А затем в зачет транспортного долга градоначальнику через Полину Голованову, супруге мэра, передали в собственность шесть предприятий ЖКХ.

СПРАВКА КП

Экс-мэр Сыктывкара Романа Зенищева признали виновным в совершении ряда коррупционных преступлений. Он приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1,1 миллион рублей. Его также лишили права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 3 года