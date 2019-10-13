Танцы в креслах и чаепитие на сцене: как в Сыктывкаре прошел квартирник Александра Ф. Скляра и группы "Ва-Банкъ"

Вчера в Сыктывкаре в Коми республиканской филармонии прошел квартирник. Первыми героями необычного концерта стали известный российский рок-музыкант Александр Ф. Скляр и его группа "Ва-Банкъ". Сыктыкарцы в полной мере оценили непривычный формат. На квартирнике зрители расспрашивали музыкантов и всячески поддерживали неформальную атмосферу: пританцовывали в креслах и не стеснялись одобрительно свистеть. Чем ещё запомнился вечер - в материале "КП-Коми".

Гостей сразу в фойе встречала музыкаФото: Дарья ЮДИНА

В день квартирника сыктывкарцев уже на входе в зал филармонии встречала музыка: артисты Академического театра драмы имени Виктора Савина Иван Николайченко и Вадим Козлов задавали тон вечеру, читая стихи и исполняя песни под гитару. Произведения из советского прошлого составили компанию сказочно-сюрреалистичным картинам интинского художника Виктора Малых: пришедшие перед "основным блюдом" успели полюбоваться яркими красками и образами на полотнах.

В фойе висели картины Вадима МалыхФото: Дарья ЮДИНА

В концертном зале тон вечера менялся: на место громких песен и красочных картин приходила тишина и неформальная атмосфера. На сцене, на которой выступала группа "Ва-Банкъ" и Александр Ф. Скляр, организаторы квартирника поставили небольшой диван, лампы, стол. Концертный зал на время превратился в большую уютную гостиную. Границы между звездами и зрителями стерлись.

Солист прямо на сцене пил чайФото: Дарья ЮДИНА

Так, во время квартирника Александр Ф. Скляр пил чай и отвечал на вопросы зрителей и ведущего вечера - журналиста Ильи Зубова. Некоторые вопросы были провокационными.

- Долгое время вы пел про сигареты и алкоголь. А потом внезапно организовал фестиваль "Учитесь плавать", участники которого активно "топили" за ЗОЖ. Почему так резко изменился вектор творчества? - спросил Илья Зубов.

Ведущий вечера - Илья ЗубовФото: Дарья ЮДИНА

- Честно признаюсь: я курю до сих пор. Но не пью. Тот фестиваль был ответом на приход в Россию тяжелых наркотиков, - пояснил Александр Ф. Скляр.

В перерывах между выступлениями музыкант рассказывал истории создания песен, делился фактами из жизни группы.

Александр Ф. Скляр отвечал на каждый вопрос подробноФото: Дарья ЮДИНА

- Песня " Как две морские звезды" ("Эльдорадо") связана с очень важным человеком, который сильно повлиял на меня - Евгением Головиным. Я узнал от него об этой песне задолго до "Ва-Банка". Ещё тогда она меня зацепила. Когда мы записывали альбом, почувствовали, что не в нем не хватает точки. Я позвонил Евгению Всеволодовичу и спросил, могу ли я взять "Эльдорадо". Он в своей манере спросил: "А ты её хоть помнишь?". Я ответил, что конечно помню. Евгений Всеволодович дал свое согласие, и с тех пор эта песня стала визитной карточкой группы, - ответил на один из вопросов зрителей Александр Ф. Скляр.

Зрители подпевали музыкантамФото: Дарья ЮДИНА

Вопросов от сыктывкарских слушателей музыканты получили не так много. Зрители компенсировали их своим восторгом и вниманием. Перед началом выступления они не раз звали группу на сцену аплодисментами. Во время исполнения песен люди отстукивали и отщелкивали пальцами ритм, пританцовывали в креслах, свистели, поднимали большой палец вверх и кричали. Некоторые даже просили исполнить песни по заявкам. Также сыктывкарцы подпевали музыкантам.

Музыканты привезли свои виниловые пластинки и дискиФото: Дарья ЮДИНА

- Я поеду в Сыктывкар, - эту строчку из песни гости квартирника встретили одобрительным гулом.

В конце квартирника зрители провожали "Ва-Банкъ" стоя. Группу Александра Ф. Скляра засыпали аплодисментами. Сюрпризом (и для слушателей, и для музыкантов) стала автораф-сессия. На ней сыктывкарцы смогли подписать диски и виниловые пластинки - их привезла с собой группа.

Музыкантов засыпали аплодисментамиФото: Дарья ЮДИНА

Квартирник Александра Ф. Скляра стал первым в филармонии. Следующими Сыктывкар посетят Алена Свиридова и группа "Несчастный случай".

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