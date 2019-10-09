Сыктывкарскому зрителю показали страдания «самолюбивой нищеты»

Интерпретацию пушкинской «Пиковой дамы» представил сыктывкарскому зрителю Новгородский областной театр имени Ф. Достоевского. Аншлаговый спектакль был дан на сцене Академического театра драмы им. В. Савина вчера, 8 октября.

«Нет ничего хуже самолюбивой нищеты...», «Если деньги не могут изменить жизнь человека - это судьба...» Деньги, их отсутствие и страстное желание во что бы то ни стало раздобыть... А в связи с этим и другие человеческие слабости и пороки. А кто виноват? Злодейка-судьба. Старо как мир. Актуально как никогда.

Зрители заглянули в другой мир и свою душу. Фото Юлии Леготиной.

Новгородская "Пиковая дама" на сцене драмтеатра имени В.Савина - это событие из афиши III Cеверного театрального фестиваля, проходящего в Сыктывкаре в эти дни.

Впервые «Пиковую даму» режиссера Михаила Мамедова показали год назад - ею открыли очередной театральный сезон Новгородского театра. Специально к премьере пошили более 20 костюмов - в историческом соответствии с эпохой. На изготовление каждого ушло не менее недели, но результат того стоил. Постарались и декораторы, осветители - мистики было достаточно.

В начале спектакля зрители посмотрели в слепящее глаза зеркало, которое, как известно, считается проводником в другой мир. Вероятно, другая цель режиссера, применившего этот прием, была такой: «Посмотри внимательно, любезный зритель, уж не тебя ли сейчас разберут по косточкам на сцене?» И действительно, добросовестная игра актеров и, разумеется, сам сюжет, располагали к самоанализу и философии.

Эта постановка – «театр в театре». Взгляд на все происходящее, то есть на жизнь, как на что-то нарочитое, кем-то срежиссированное и исполненное. «Что наша жизнь - игра!» - пел Германн в опере Чайковского. Актеры спектакля ему вторят: «Каждый - актер, только кто-то играет для себя, а кто-то - на публику». Цыганский «театр», включенный в действо, добавляет и мистики, и ощущения непредсказуемости жизни, и осознания коварства судьбы.

Цыгане добавили действу мистики. Фото Юлии Леготиной.

В спектакле были и не вполне понятные моменты. Например, отсылка к «Гранатовому браслету» (такую драгоценность графиня подарила своей воспитаннице Лизе, та - Германну, в итоге сокровище было продано, а вырученные за него деньги проиграны). Также не вполне объяснима роль священника, которая в этой постановке была одной из ключевых, и образ православного креста в качестве декоративного элемента. Назидательного? Предостерегающего? Лишь бы не задевавшего чувств верующих.

У новгородского режиссера Мамедова почти хеппи-энд: Павел Томский и Лизавета Ивановна обвенчались (у Пушкина они поступили так же, но не друг с другом). И простили Германна. Только важно ли ему это, нищему в психушке...

Но на то она и драма - показать зрителю, что мы только стремимся, мечтаем, пытаемся и полагаем. А располагает, и часто не в нашу пользу, кто-кто другой. Судьба...

Кстати, Пушкин написал «Пиковую даму» в октябре-ноябре 1833 года, то есть в нынешнее депрессивное время года. И вот уже почти 200 лет мировая культура богата этим результатом осенней хандры.

Германн проиграл судьбе. Фото Юлии Леготиной.

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