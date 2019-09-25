В следующий сезон со свежей кровью: Театр оперы и балета Коми обновил состав

Сегодня в Театре оперы и балета Республики Коми прошла пресс-конференция, посвященная новому сезону. Руководство театра рассказало о нововведениях и будущих премьерах. Самые большие изменения коснулись коллектива: в труппу пришли 15 новых артистов.

Театр оперы и балета Коми вступает новый сезон похорошевшим: для него приобрели новое световое и звуковое оборудование общей стоимостью 11,5 миллионов. Другой приятной новостью стало то, что работникам и артистам театра повысили зарплаты.

Также в театр пришли 15 новых человек. В частности, место главного дирижера занял Роман Денисов. Вторым дирижером стал Леонид Привалов, раньше работавший в Чувашском театре оперы и балета.

Директор Театра оперы и балета Дмитрий СтепановФото: Дарья ЮДИНА

- На конкурс на вакантную должность дирижера подали 54 заявки из 14 стран. Был большой соблазн пригласить иностранного дирижера, но по итогам отбора и работы с оркестром мы предложили занять должности дирижеров нашим соотечественникам, - рассказал директор Театр оперы и балета Дмитрий Степанов.

Ещё коллектив театр пополнился солистами, которые в будущем, по словам руководства, очень интересно заявят о себе. Так, Иране Ибрагимли в будущем может «подхватить» партии Ольги Сосновской. У новенького артиста Игоря Земского очень редкий голос — бас-баритон, за которым гоняются коллективы других театров. Ещё в Театре оперы и балета появилась красивая пара: Яна Пикулева и Николай Калашников поженились, только-только начав работать.

Слева направо: главный режиссер Илья Можайский, главный дирижер Роман Денисов, дирижер Леонид ПриваловФото: Дарья ЮДИНА

Свежая кровь вольется и балетную труппу. Сейчас новые танцовщицы из Румынии и Японии оформляют документы для приезда в Сыктывкар: зрители увидят их в скором времени.

Узнать новых артистов поближе сыктывкарские зрители смогут как в знакомых, так и новых ролях. С ними хотят восстановить несколько старых постановок. Также новичков задействуют в премьерах. Познакомиться с несколькими из них можно будет уже сегодня на концерте-открытии сезона, который начнется в 18 часов 30 минут.

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