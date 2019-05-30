Театр оперы и балета Коми закрывает сезон "Принцессой цирка"

Сегодня 30 мая Государственный театр оперы и балета Республики Коми завершает 61–ый театральный сезон. Зрителям будет показана премьера сезона - оперетта Имре Кальмана «Принцесса цирка», уже полюбившаяся зрителям и каждый раз собирающая аншлаги.

Театр оперы и балета закрывает сезон.

Таинственная и волнующая история взаимоотношений циркового артиста, выступающего под псевдонимом «Мистер Икс», и молодой богатой вдовы Теодоры Вердье, сложная драматургия любовной линии и вместе с тем множество лёгких, остроумных сцен пришлись по вкусу публике. На спектакле 30 мая зрителей ждет сразу несколько премьер: роль загадочной аристократки Теодоры Вердье сыграет молодая артистка Дарья Гапонова, таинственного Мистера Икс – Виталий Гудовский, лёгкую и обворожительную Мари Лятуш – Ольга Пестрякова, искромётного Пеликана – Николай Глебов, властную Каролину Бонвиль – Тамара Савченко, интеллигентного директора цирка – Сергей Журков.

Зрителей ждет знакомство с новыми артистамиФото: Алиса КОЗЛОВА

Весенние месяцы (май и апрель) стали для театра самыми яркими в сезоне: триумфально прошли гастроли театра в Чебоксарах и Нижнем Новгороде – 10 спектаклей и завершающий гала-концерт зрители приветствовали стоя, долго не отпуская артистов.

XXIX международный фестиваль оперного и балетного искусства «Сыктывкарса тулыс» собрал в этот раз рекордное число зрителей: более 5 тысяч. Десять дней жители Республики Коми наслаждались праздником, который подарили им артисты театра оперы и балета Республики Коми, прославленные коллективы и приглашенные исполнители ведущих театров России и зарубежных стран – Австрии, Португалии, Швейцарии, Франции.

XXIX «Сыктывкарская весна» проводилась при поддержке Гранта Министерства культуры РФ и вошла в число приоритетных театральных мероприятий России, проходящих в Год театра, что позволило сделать фестиваль более ярким, насыщенным и интересным для зрителя, пригласить больше число гостей. Фестиваль «Сыктывкарса тулыс», проходящий в Год театра показал, что театр оперы и балета Республики Коми уверенно идёт к своему юбилейному XXX фестивалю.

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