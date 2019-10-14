В сентябре овощи и хлеб в Коми подешевели, а яйца подорожали

Цены на потребительском рынке Коми за девять месяцев выросли на 2,5%. За аналогичный период в прошлом году рост цент составлял 2,6%. Такие данные представил Территориальный орган Федеральной службы государственной статистки по Коми.

В республике из-за сезонного удешевления овощей и фруктов четыре месяца подряд отмечалось снижение стоимости продовольственных товаров. Так, картофель подешевел на 29%, лук, морковь и капуста - на 19-21%, свекла - на 17%, яблоки - на 14%, виноград - на 10%, бананы - на 9%, лимоны - на 2%. При этом цены на некоторые овощи и фрукты выросли. Апельсины подорожали на 11%, огурцы и чеснок - на 7%.

В Комистате также отметили, что цены снизились и на другие продукты, не связанные с традиционным сезонным удешевлением. Так, сахар-песок стал дешевле на 4%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки - на 3%, мясо индейки и кофе - на 2%. Незначительно, всего на 1%, снизились цены на говядину, свинину, курицу, сосиски, сардельки, филе рыбное, масло подсолнечное и оливковое, кисломолочные продукты, соки, шоколад, манную, гречневую, перловую и овсяную крупы.

Удорожание коснулось яиц, майонеза и пшена. Цена на них выросла на 2%. Ценники на таких продуктах, как окорочка куриные, печень говяжью, пельмени, мясные и рыбные консервы, рыбопродукты, масло сливочное и маргарин, молоко, сметану, творог, сыр, фруктово-ягодные и овощные консервы, кондитерские изделия, чай, соль муку и макаронные изделия, также изменились, а стоимость товаров выросла на 1%.

Более заметный рост цен в сентябре отмечается на непродовольственные товары. Одежда, обувь, трикотажные изделия осенне-зимнего ассортимента подорожали от 1% до 3%.

Некоторые электротовары и бытовые приборы - электрочайники, микроволновые печи, пылесосы и стиральные машины подорожали на 1-2%. В группе строительных материалов цены на стекло оконное листовое увеличились на 2%, цемент тарированный, плитку керамическую, обои, мойки из нержавеющей стали - на 1% и менее.

Среди положительных для потребителей перемен - снижение цен на флеш-накопители USB (на 5%), на шины для легкового автомобиля (3%), телефонные аппараты сотовой связи, планшетные компьютеры, мониторы для настольного компьютера (1-2%).

Более доступными по стоимости для жителей Коми стали дальние путешествия. Так, в сентябре значительно снизилась стоимость проезда в поездах дальнего следования (на 14%) и услуг воздушного транспорта (на 9%). На 2-3% подешевели автобусные экскурсии по городам Европы, туры в Грецию и Испанию. При этом на 7% дороже стали обходиться туры на отдых в Таиланд.

Традиционно в связи с началом нового учебного года подорожали услуги в системе образования. Плата за обучение в образовательных организациях среднего и высшего профессионального образования увеличилась на 4% и 12% соответственно, за занятия на курсах иностранных языков и профессионального обучения - на 4%.

Для студентов на 10% подняли плату за проживание в студенческом общежитии и абонентскую плату за радиотрансляционную точку. На 2% выросла аренда квартиры у частных лиц и услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ. Также поднялась стоимость занятий в плавательных бассейнах и группах общей физической подготовки, на услуги шиномонтажа колес легкового автомобиля, печать цветных фотографий и проезд в такси - рост составил 1%.

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