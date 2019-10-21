2019-10-21T15:20:11+03:00
Общество

Директор САТП № 1 Александр Рукавишников: "Следствию пришлось изобретать преступление"

Его обвиняют в растрате 50 миллионов рублей
Дарья ЮДИНА
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Директор САТП № 1 Александр РукавишниковДиректор САТП № 1 Александр РукавишниковФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
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Городской суд продолжает рассматривать дела директора Сыктывкарского автотранспортного предприятия № 1 Александра Рукавишникова и бухгалтера АО "Комиавтотранс" Натальи Гайдеек. Их обвиняют в растрате 50 миллионов рублей и действиях, повлекших появление ложной информации в едином реестре юридических лиц.

Сегодняшнее заседание началось с чтения постановлений, которые стали основой для обвинения. По версии следствия, Александр Рукавишников и Наталья Гайдеек создали ряд предприятий-"пустышек". Людей сажали на место директоров, вводя их в заблуждение. Через фиктивные предприятия обвиняемые проводили деньги, которыми оплачивались либо несделанные работы по обслуживанию и ремонту автобусов, либо сделанные, но по завышенной стоимости. Позже деньги обналичивали и их отдавали фигурантам дела. Сведения о "пустышках" передавались в соответствующие органы и позже попали в единый реестр юридических лиц.

После чтения постановлений решался вопрос о ходатайстве стороны защиты. Ранее адвокат просил суд вернуть уголовные дела в прокуратуру: защитник посчитал, обвинение базируется на некорректно составленном рапорте и постановлениях. Судья ходатайство не удовлетворил. Прокурор зачитал обвинительное заключения. Директор САТП № 1 в ответ заявил, что обвинение лишено конкретики.

- Ваша честь, я не понимаю, в чем меня обвиняют, и вину ни по одному эпизоду не признаю. Обвинение неконкретно, в нем много общих фраз и предположений. Я могу объяснить это тем, что следствию пришлось изобретать преступление и искусственно выискивать в обычной деятельности САТП № 1 и других предприятий, занимающихся пассажирскими перевозками, какие-нибудь события, которым можно придать вид уголовно наказуемых деяний, - заявил Александр Рукавишников.

Выступившая после директора предприятия Наталья Гайдеек согласилась с его доводами по поводу несостоятельности обвинения и также отказалась признавать свою вину. Рассмотрение дела продолжится завтра.

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Апелляционные жалобы остальных фигурантов дела также не удовлетворили (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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