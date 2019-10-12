2019-10-12T16:52:09+03:00
Общество

В Ухте назначат новое руководство города

Там выберут главу администрации и председателя Совета депутатов
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Фото: vk.com/public178354700Фото: vk.com/public178354700
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В Ухте назначат новое руководства города. Там выберут нового главу администрации, а также председателя Совета депутатов.

Ранее председатель Совета депутатов Ухты Григорий Коненков заявил о досрочном сложении полномочий. 10 октября это решение утверждено горсоветом. Теперь обязанности председателя Совета исполняет его заместитель, директор МУП «Ухтаводоканал» Татьяна Филиппова. 3 декабря депутаты выберут нового руководителя.

Кроме того, в Ухте объявили конкурс на должность главы администрации. Выдвижение кандидатов на эту должность начнется с понедельника, 14 октября. Главу Ухты планируют выбрать также 3 декабря. До этого времени руководить местной администрацией будет Магомед Османов. Как передает БНК, чиновник не стал комментировать свое возможное участие в конкурсе. По его мнению, говорить об этом рано, так как выдвижение кандидатов еще не началось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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