2019-10-15T14:46:33+03:00
Общество

Автомобиль ГИБДД, который столкнулся на сыктывкарском «кольце» с легковушкой, спешил к месту ДТП

Полицейские так торопились оформить аварию, что сами попали в другую
Дарья ЮДИНА
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Фото Юлии З.Фото Юлии З.
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Вчера ночью в Сыктывкаре на «кольце» на перекрестке Коммунистической улицы и Октябрьского проспекта столкнулись машина ГИБДД и легковой автомобиль «КИА-Спортаж». Во время ДТП экипаж инспекторов находился на встречной полосе. Сотрудники МВД по Республике Коми проводят служебную проверку по факту аварии.

В результате столкновения владелец «КИА» получил травмы. Его госпитализировали в Сыктывкарскую городскую больницу. По факту аварии возбудили дело об административном правонарушении. Сейчас идет служебное расследование. Всех виновников после завершения расследования привлекут к ответственности.

Проверка только началась, но в МВД по Коми рассказали, почему машина инспекторов находилась на встречной полосе: тогда сотрудники ГИБДД спешили на место ДТП, чтобы оформить его.

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Видео ДТП на кольце в Сыктывкаре 14 октября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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