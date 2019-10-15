Автомобиль ГИБДД, который столкнулся на сыктывкарском «кольце» с легковушкой, спешил к месту ДТП

Вчера ночью в Сыктывкаре на «кольце» на перекрестке Коммунистической улицы и Октябрьского проспекта столкнулись машина ГИБДД и легковой автомобиль «КИА-Спортаж». Во время ДТП экипаж инспекторов находился на встречной полосе. Сотрудники МВД по Республике Коми проводят служебную проверку по факту аварии.

В результате столкновения владелец «КИА» получил травмы. Его госпитализировали в Сыктывкарскую городскую больницу. По факту аварии возбудили дело об административном правонарушении. Сейчас идет служебное расследование. Всех виновников после завершения расследования привлекут к ответственности.

Проверка только началась, но в МВД по Коми рассказали, почему машина инспекторов находилась на встречной полосе: тогда сотрудники ГИБДД спешили на место ДТП, чтобы оформить его.

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