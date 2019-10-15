«Нас не слышат». Что заставило родителей юных спортсменов Печоры требовать отставки директора ледового дворца

В Печоре впервые прошел митинг не против пенсионной или мусорной реформы, не против повышения тарифов на ЖКУ и плохих дорог, а против конкретного человека. 150 родителей хоккеистов, которые посещают ледовый дворец «Сияние Севера», потребовали уволить директора учреждения. «КП-Коми» попыталась разобраться в причинах конфликта.

Позиция родителей

13 октября печорцы вышли на митинг с требованием уволить директора ледового дворца «Сияние Севера» Наталью Низовцеву. Как рассказала представитель родительского комитета хоккейной команды «Северный ветер» Ольга Цивилева, жалобы и претензии на руководителя копились весь год. Один из краеугольных камней конфликта — плата в 120 рублей за посещение секции. Родители узнали, что согласно муниципальному заданию секция содержится на бюджетные средства, а значит взимание платы неправомерно.

- Да, мы и раньше оплачивали секцию, но до этого мы видели позитивные перемены — наши деньги шли на развитие хоккея. Форму и коньки детям выдавали, а когда выезжали на соревнования, то часть расходов возмещали. Сегодня этого нет, мы не видим, куда уходят наши деньги! В то же время директор не может объяснить вопросы оплаты. Нас не слышат, - рассказывает Цивилева.

Фото - паблик «Типичная Печора»

Смелости печорцам придали результаты проверки Контрольно-счетной палаты Печоры и представление Печорской межрайонной прокуратуры, которое подтверждает обоснованность претензий родителей. Депутаты Совета города после жалоб родителей направили в «Сияние Севера» орган финансового контроля, чтобы там проверили расходование бюджетных средств. 80-страничный акт проверки подтверждает многочисленные нарушения, но администрация Печоры с ними не согласна.

- Руководитель района Наталья Паншина сказала, что администрация будет в Арбитражном суде оспаривать положения акта проверки. Но какие моменты она будет оспаривать, непонятно, - недоумевает председатель совета городского поселения «Печора» Александр Шабанов.

Родители несколько раз встречались с руководителем района, но взаимопонимания не достигли. Паншина предложила перенести хоккейную секцию в спортшколу, но родители это предложение отвергли. Александр Шабанов объясняет, почему:

Фото - паблик «Типичная Печора»

- Как рассказала зам. руководителя по экономике администрации, перевод тренера и детей потребует изъятия как минимум трех миллионов рублей из финансового плана ледового дворца. И родителей будут обвинять в срыве муниципального задания. К тому же предложенный вариант не просчитан. Считаю, что замена директора поможет вернуть ледовому дворцу былое величие, - подытожил Шабанов.

Кстати, после последнего визита в администрацию родители написали о конфликте в Общероссийский народный фронт и даже президенту России.

Позиция администрации

Мнение администрации и руководства ледового дворца диаметрально противоположно позиции родителей хоккеистов. В ответ на протестные настроения в Печоре Наталья Паншина выступила записала 4-минутное аудиообращение ко всем жителям.

- Выслушала все стороны и вижу, что есть непонимание и неприятие того, что «Сияние Севера» - не частный хоккейный клуб. Оно как государственное учреждение должно работать по законам и нормативам. Ледовый дворец создавался для всех печорцев, а не только для хоккейной команды. Я признаю нашу вину в том, что мы не погрузились в этот процесс раньше, - отметила она.

Фото - паблик «Типичная Печора»

Наталья Николаевна пояснила, что «Сияние севера» является автономным учреждением, а значит имеет полное право предоставлять платные услуги, что было и всегда. К слову сказать, себестоимость ледовой арены составляет 11 500 рублей. Если посчитать затраты, то на одного занимающегося в детской команде, это будет почти 900 рублей в час.

- Та скидка, которая муниципалитет представляет родителям, более чем весомая. Это почти 90 %. Я предложила перевести детей в спортивную школу, но получила отказ. Правда, я так и не поняла почему, ведь тренировки тогда будут бесплатные, а занятия будут проходить по госстандарту. Чего же тогда хотят родители? Полагаю, что группе людей надо раскачать ситуацию в городе до митинга, до недоверия власти. Но невозможно все изменить в городе за один год, проблем много. Если толпа решила управлять городом, то можно ставить один большой крест на всех наших положительных начинаниях, - подытожила чиновница.

Администрация города не видит оснований снимать Наталью Низовцеву с занимаемой должности. По словам Паншиной, перед ней поставили задачу привести в порядок работу учреждения, поскольку прежний директор в 2018 году был арестован за финансовые махинации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="768" height="576" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/737982" frameborder="0"></iframe> Обращение Натальи Паншиной.

Результаты проверки ледового дворца Контрольно-счетной палатой Печоры

- С детей-хоккеистов неправомерно собирались деньги на посещение кружков;

- Учреждение выплачивало штрафы из денег, которые район закладывал на поездки для членов спорткоманд;

- Отчет о выполнении муниципального задания учредителю за I и II кварталы недостоверен. Это позволило директору необоснованно установить надбавку за интенсивность, а также повышенную премию.

- Учредитель ледового дворца (администрация Печорского района) не имел оснований назначить Н. Низовцеву на пост директора учреждения, поскольку у неё нет профессиональной подготовки.

- Директор неправомерно начисляла зарплату сотрудникам. Например, завышала премии.

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