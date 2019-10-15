2019-10-15T16:27:38+03:00
Общество

Жители Усинска задарили Филиппа Киркорова алыми цветами

Вчера король эстрады дал концерт в городе нефтяников
Дарья ЮДИНА
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Филипп Киркоров прибыл в Усинск на самолете. Источник: https://www.instagram.com/fkirkorov/Филипп Киркоров прибыл в Усинск на самолете. Источник: https://www.instagram.com/fkirkorov/
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Звезда российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров вчера начал свой тур по городам Коми. Король эстрады уже дал концерт в Усинске, на очереди Печора, Ухта и Сыктывкар. Жители Усинска, судя по всему, от увиденного остались в восторге: соцсети наводнили фотографии и видео с концерта, а слушатели задарили певца цветами.

Видео Филиппа Киркорова с концерта в Усинске.

Концерт прошел в ледовом дворце «Югдом». Работники готовили сцену в ускоренном режиме: фуры с реквизитом застряли на непредсказуемых печорских дорогах у переправы и из-за этого опоздали.

- До концерта несколько часов. Работники монтируют площадку. Стоит отметить, что добрались они в Усинск лишь в полночь. Работают в сжатых рамках и, видимо, без сна, -такой подписью сопроводил Филипп Киркоров фото подготовки в соцсети.

Рабочие долго готовили сцену. Источник: https://www.instagram.com/f.n_fkirkorov/

Рабочие долго готовили сцену. Источник: https://www.instagram.com/f.n_fkirkorov/

Сам король поп-сцены в Усинск прибыл на самолете.

Несмотря на сложности с доставкой декораций концерт прошел без заминок. Усинцы увидели яркое шоу со сценой-трансформером, фантастическими лифтами и экранами с 3D-графикой. Во время выступлений Филипп Киркоров сменил около сотни костюмов. Он исполнил для жителей Усинска песни как и из проверенного репертуара, так и свежие хиты. После концерта звезда фотографировался с фанатами и раздавал автографы.

Филипп Киркоров раздает автографы в Усинске.

Горожанам шоу понравилось: в соцсетях они опубликовали множество видео и фотографий с певцом. Во время выступлений зрители задарили Филиппа Киркорова цветами. По какой-то причине особенно много было алых цветов.

После концерта Филипп Киркоров поблагодарил усинских фанатов. Он снял небольшое видео о концерте в городе нефтяников.

Усинцы дарят цветы Филиппу Киркорову.

— Несмотря на холодную погоду в зале мы устроили настоящую Африку, - написал король российской эстрады в инстаграм-аккаунте.

Следующий концерт Филиппа Киркорова состоится в Печоре. Он пройдет уже сегодня в спортивном комплексе "Сияние Севера".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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