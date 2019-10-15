Жители Печоры считают, что к ним вместо Филиппа Киркорова приехал двойник

Вчера Филипп Киркоров показал усинцам свое новое шоу «Я+R» — #ЦветНастроения». Сегодня настала очередь жителей Печоры: певец уже прибыл в город. Однако у печорцев возникли сомнения: некоторые горожане, посмотрев фото и видео со встречи, решили, что к ним прибыл двойник певца.

В Печору Филипп Киркоров доехал на поезде в своем личном вагоне. Короля эстрады встретили с хлебом-солью. В делегацию, которая встречала звезду, вошла глава печорской администрации Наталья Паншина. Её приветствие было очень непосредственным.

Филиппа Киркорова встречают в Печоре. Видео из паблика "Типичная Печора".

- Здравствуй, дорогой. Ты рад меня видеть? А я как рада! Ты должен знать, что на севере живут особые люди, которые в трудную минуту подставят плечо, протянут руку, помогут. Угощайся нашим хлебом, приглашай всех своих друзей к нам, - сказала руководительница администрации.

Фанаты уже делают снимки с королем эстрады. Фото Александры Бархатовой

Некоторым жителям Печоры такое поведение главы показалось невежливым, о чем они и написали в соцсетях. Другие комментаторы стали сомневаться в том, что в город действительно прибыл Филипп Киркоров.

- Создается такое впечатление, что это не Филипп Киркоров. По-любому, двойник. Филипп Киркоров бы наверно на самолёте прилетел на своем, — удивилась Людмила Ануфриева.

— Я уверена, что это не Филипп Киркоров. Он под два метра ростом, а тут с Натальей Паншиной Почти наравне, пишет Наталья Неведомская.

- Похож, но глаза чего-то прячет. У Филиппа Киркорова глаза большие, - отмечает Надежда Медовачупрова.

Концерт в Печоре начнется в 20 часов. Источник: https://www.instagram.com/fkirkorov/

Жители Печоры смогут удостовериться в подлинности звезды уже сегодня: концерт начнется в 20 часов в спортивном комплексе «Сияние Севера». Все билеты уже раскупили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Усинска задарили Филиппа Киркорова алыми цветами

Вчера король эстрады дал концерт в городе нефтяников (подробности)