2019-10-16T14:39:52+03:00
Общество

Филипп Киркоров готов вернуться в Усинск ради огромного комара

Певец загадал желание на концерте
Дарья ЮДИНА
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На концерте в Усинске Филипп Киркоров загадал необычное желание. Источник: https://www.instagram.com/fkirkorov/На концерте в Усинске Филипп Киркоров загадал необычное желание. Источник: https://www.instagram.com/fkirkorov/
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14 октября Филипп Киркоров дал концерт в Усинске. Несмотря на сложности с дорогами певцу удалось без труда поднять настроение зрителям. Усинцы остались довольны шоу: они подарили звезде много цветов, брали автографы и фотографировались с королем эстрады, а также снимали концерт на экраны телефонов. Один из фанатов заснял, как Филипп Киркоров признался в необычном желании.

Филипп Киркоров на концерте в Усинске.

- Я добрался до вас на 30 году своей творческой жизни. Доехал до этого края. Знаете, говорят, что когда ты бываешь где-то в первый раз, нужно загадать желание. Я его загадал: хочу снова увидеть эту муху, это удивительное сооружение, - сказал певец.

Памятник стал визитной карточкой Усинска. Фото с сайта городской администрации

Памятник стал визитной карточкой Усинска. Фото с сайта городской администрации

Очевидно, звезда отечественной поп-сцены имел в в виду памятник в виде огромного комара, который находится на улице Нефтяников. Он появился в Ухте в 2012 году. Необычный памятник посвятили геологам и нефтяникам, которые ради поисков черного золота проходили через непролазную тайгу по кишащим кровососущими насекомыми болотам. Огромный комар стал визитной карточкой города. Его даже наряжают в специально сшитые костюмы к различным праздникам.

Памятник даже наряжают к праздникам. Источник: паблик "Подслушано Усинск"

Памятник даже наряжают к праздникам. Источник: паблик "Подслушано Усинск"

Филиппа Киркорова оригинальный памятник удивил настолько, что он загадал желание на сцене: певец хотел бы вернуться в город, чтобы ещё раз взглянуть на гигантское насекомое. Задержаться король русского шоу-бизнеса в Усинске не смог: на тот момент его уже ждали поклонники из Печоры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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